Государственные предприятия во время пандемии COVID-19

В этих случаях предприятия, как правило, имеют недостаточно высокие показатели относительно аналогичных компаний частного сектора. На примере приблизительно 1 млн компаний из 109 стран мы показываем, что продуктивность государственных предприятий в среднем на треть ниже, чем у частных компаний. Такие слабые показатели отчасти связаны с плохим управлением: производительность этих предприятий в странах с ощутимо более низким уровнем коррупции более чем в три раза выше, чем в странах, где сильно развита коррупция. Интернационализация государственных предприятий также усилила опасения, что они получают несправедливое преимущество перед частными компаниями за счет государственной поддержки, включая дешевые кредиты или налоговые льготы. Такое опасение долго присутствовало на внутренних рынках, но недавно вышло за пределы государственных границ и может усилить протекционистские меры. Выгода за счет налогоплательщиков В то время, когда правительства сталкиваются с растущими запросами и пытаются справиться с высоким уровнем задолженности, ключевым принципом для государственных предприятий является экономия государственных ресурсов. Мы даем четыре основных рекомендации, как страны могут улучшить показатели государственных предприятий: Правительства должны регулярно проверять, сохраняется ли необходимость в том или ином предприятии и обеспечивает ли оно достаточную отдачу за деньги налогоплательщиков. Например, Германия проводит пересмотр дважды в год. Необходимость вгосударственном предприятии в конкурентных отраслях, таких как обрабатывающая промышленность, слабее, поскольку частные компании обычно более эффективны в предоставлении товаров и услуг. Странам необходимо создать правильные стимулы для менеджеров, чтобы они добивались результатов, и для правительственных учреждений, чтобы они должным образом осуществляли надзор за каждым предприятием. Полная прозрачность в деятельности предприятий имеет первостепенную важность для улучшения подотчетности и снижения уровня коррупции. Включение государственных предприятий в целевые показатели бюджета и долга также создаст больше стимулов для бюджетной дисциплины. Многие аспекты такого подхода реализованы, например, в Новой Зеландии. Правительствам также необходимо обеспечить государственным предприятиям достаточное финансирование, которое позволит им исполнять свои экономические и социальные обязательства, как вШвеции. Это имеет решающее значение в принятии мер в ответ на кризисы (чтобы государственные банки и коммунальные службы обладали достаточным количеством ресурсов для выдачи субсидированных кредитов, обеспечения водо- и электроснабжения во время пандемии) и содействии целям развития. Обеспечение справедливых условий как для государственных предприятий, так и для частных компаний окажет положительное влияние за счет повышения производительности и избежания протекционизма. Некоторые страны, такие как Австралия и государства Европейского союза, уже ограничивают преференции для государственных предприятий. В мировом масштабе возможным путем дальнейшего развития будет согласование принципов, регулирующих деятельность государственных предприятий на международных рынках. Ставки высоки. Государственные предприятия с хорошим управлением и стабильным финансовым положением могут помочь в борьбе с кризисами, такими как пандемия, и содействовать целям развития. Однако, чтобы справиться с этими задачами, многим из них необходимы дополнительные реформы. В противном случае общество и экономика могут понести большие издержки. ***** Витор Гаспар — гражданин Португалии, директор Департамента по бюджетным вопросам МВФ. До работы в МВФ он занимал различные руководящие должности в Банке Португалии, связанные с вопросами политики, в том числе в последний период — должность специального советника. В 2011–2013 годах он был министром финансов и государственного управления Португалии. В 2007–2010 годах он возглавлял Бюро советников по вопросам европейской политики в Европейской комиссии, а в период с 1998 по 2004 год был генеральным директором по исследованиям в Европейском центральном банке. Г-н Гаспар имеет степень доктора наук и постдокторскую ученую степень по экономике Университета Нова в Лиссабоне. Он также учился в Католическом университете Португалии. Пауло Медас— заместитель начальника отдела в Департаменте по бюджетным вопросам МВФ. Ранее он занимал различные должности в Европейском департаменте и Департаменте стран Западного полушария МВФ. Он был постоянным представителем МВФ в Бразилии с 2008 по 2011 год. Он возглавлял миссии по развитию потенциала в ряде стран. Области его исследований включают управление и коррупцию, бюджетные кризисы и управление природными ресурсами. Он является одним из соавторов недавно вышедшей книги “Brazil: Boom, Bust, and Road to Recovery”. Джон Ролье — старший экономист в Департаменте по бюджетным вопросам МВФ. Ранее он работал в Европейском департаменте МВФ, участвовал в группах по Румынии, Словакии, Словении и Испании, а также в Финансовом департаменте. Он занимается исследованиями, касающимися бюджетных рисков, в том числе государственных предприятий, государственных пенсий и бюджетных правил. До прихода в МВФ Джон работал в Министерстве финансов США. Он имеет степень магистра от Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса. В другой профессиональной жизни Джон был сертифицированным публичным бухгалтером.

Archives Archives Select Month May 2020 (94) April 2020 (651) March 2020 (757) February 2020 (759) January 2020 (620) December 2019 (820) November 2019 (919) October 2019 (1042) September 2019 (1021) August 2019 (826) July 2019 (1028) June 2019 (2483) May 2019 (2205) April 2019 (2590) March 2019 (2362) February 2019 (2249) January 2019 (1355) December 2018 (1749) November 2018 (2051) October 2018 (2154) September 2018 (1827) August 2018 (1481) July 2018 (1781) June 2018 (2113) May 2018 (1993) April 2018 (1553) March 2018 (1169) February 2018 (1079) January 2018 (1893) December 2017 (2482) November 2017 (2770) October 2017 (2804) September 2017 (2648) August 2017 (2298) July 2017 (2554) June 2017 (2927) May 2017 (2791) April 2017 (2640) March 2017 (3066) February 2017 (2390) January 2017 (2164) December 2016 (2630) November 2016 (2891) October 2016 (2780) September 2016 (3231) August 2016 (2122) July 2016 (2500) June 2016 (3180) May 2016 (825)