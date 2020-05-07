Г. Карелова: Инфекционная больница в Воронеже строится ускоренными темпами

Source: Russia – Council of the Federation

Ввод медицинского учреждения в эксплуатацию запланирован на 25 июня 2020 года.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области рассказала о ходе строительства новой инфекционной больницы в Воронеже.

Только консолидация усилий всех задействованных структур – и Минобороны, и госвласти региона, и медиков позволит сдать инфекционный центр в эксплуатацию в намеченные сроки

Она сообщила, что больница строится ускоренными темпами. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на 25 июня 2020 года — ровно через два месяца после начала строительства.

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«Работы на стройплощадке начались 25 апреля, после онлайн обращения губернатора Воронежской области Александра Гусева ГусевАлександр ВикторовичГубернатор Воронежской области к Президенту РФ с просьбой помочь в финансировании возведения новой инфекционной больницы. Владимир Владимирович предложил построить в регионе быстровозводимый инфекционный центр», — напомнила Галина Карелова.

Как сообщила сенатор, строительные работы с использованием военных строителей идут круглосуточно, в рамках графика. Уже выполнено порядка 10 процентов работ. Территория очищена от растительности, появился фундамент. В работах задействованы почти сто единиц техники и свыше 600 человек.

Галина Карелова отметила, что военные строители работают быстро и слаженно, у Минобороны есть опыт возведения и запуска в эксплуатацию подобных медцентров. Проекты типовых зданий хорошо проработаны, имеют качественные эксплуатационные характеристики. Сейчас военные строят объекты медназначения в восьми населенных пунктах страны. Помимо этого, уже сданы в эксплуатацию инфекционные центры в Одинцово, Подольске, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге и др.

Сенатор подчеркнула, что потребность в новой инфекционной больнице в Воронежской области высока. Действующая инфекционная больница построена во второй половине прошлого века. Здание старое, и требует обновления.

«Только консолидация усилий всех задействованных структур – и Минобороны, и госвласти региона, и медиков позволит сдать инфекционный центр в эксплуатацию в намеченные сроки», — убеждена Галина Карелова.

Также она отметила, что в современных условиях особенно важно проведение мониторинга состояния инфекционнных больниц, и в первую очередь детских. «Необходимо разработать новые подходы к оснащению и развитию инфраструктуры инфекционной службы. Совместно с Министерством здравоохранения мы намерены это осуществить в ближайшее время», — заключила Галина Карелова.

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