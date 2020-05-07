Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравила севастопольских ветеранов с Днём Победы.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя лично поздравила севастопольских ветеранов с Днем Победы.

Сенатор отметила, что подготовка и празднование 9 мая в этом году проходят в непростых условиях в связи с пандемией. Отменены или перенесены на более позднее время традиционные мероприятия. Впервые за долгие годы ветераны не смогут встретить праздник в кругу фронтовых друзей и благодарных земляков.

«Нужно сделать все возможное, чтобы они чувствовали нашу заботу, внимание, любовь. Пусть они знают, что наша благодарность безмерна. Жизненный путь каждого из наших героев – уникальный пример служения Отечеству», — сказала Екатерина Алтабаева.

Екатерина Алтабаева поздравила севастопольских ветеранов с Днем Победы

Парламентарий вручила юбилейные медали к 75-летию Великой Победы севастопольцам Валентину Дмитриевичу и Серафиме Платоновне Юрьевским. Во время Великой Отечественной войны они были подростками, жили в деревне на Вологодчине, наравне со взрослыми много и тяжело трудились. «В любви и согласии они прожили долгую жизнь, отдавая друг другу ту энергию и любовь, которая их ведёт по жизни. Смогли пережить все тяготы и сейчас остаются энергичными, сильными», — отметила она.

Среди тех, кого посетила сенатор — Валентина ТимофеевнаСергушкина, участница обороны Севастополя. Когда началась война, ей было 15 лет. Она ухаживала за ранеными, рыла окопы. В последние месяцы обороны города работала в госпитале в Инкерманских штольнях. После тяжёлого ранения её вывезли на большую землю. В Севастополь она вернулась уже после войны.

«Валентина Тимофеевна помнит и рассказывает об уникальных деталях событий обороны Севастополя. Это так важно, когда есть люди, которые могут рассказать правду о войне, — отметила сенатор. – Когда кто‑то отрицает массовый героизм в Севастополе, подвергает сомнению происходившие во время войны события, то ответить на это можно только правдивой реальной историей. Жизнь Валентины Тимофеевны — это именно такая история».

Екатерина Алтабаева вручила каждому ветерану подарки. Накануне 9 мая поздравления и подарки, подготовленные сенатором, получат около четырёх десятков севастопольских ветеранов.

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