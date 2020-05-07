Исполнительный совет МВФ утвердил предоставление Таджикистану 189,5 млн долларов США в рамках механизма РКФ для борьбы с пандемией COVID-19

Source: IMF – News in Russian

6 мая 2020 г.

Исполнительный совет МВФ утвердил предоставление 189,5 млн долларов США на поддержку бюджета для содействия Таджикистану в удовлетворении неотложных потребностей в финансировании платежного баланса и бюджетных нужд, связанных с пандемией COVID-19.

Пандемия наносит Таджикистану значительный гуманитарный и экономический ущерб.

В целях сохранения макроэкономической стабильности официальные органы принимают меры для увеличения расходов на здравоохранение, усиления социальной защиты уязвимых групп и поддержки предприятий во время происходящего шока.

Вашингтон, округ Колумбия. Исполнительный совет Международного Валютного фонда (МВФ) утвердил предоставление Республике Таджикистан средств по механизму ускоренного кредитования (РКФ) на сумму, эквивалентную 139,2 млн СДР (189,5 млн долларов США, 80 процентов квоты). Эти средства помогут удовлетворить неотложные потребности в финансировании платежного баланса и бюджета, вызванные вспышкой пандемии COVID-19, избежать серьезной дестабилизации экономики и жизни людей и сохранить бюджетные возможности для насущных расходов на здравоохранение и социальные нужды, связанных с COVID-19.

Этот кризис, как ожидается, будет иметь значительные экономические и социальные последствия в Таджикистане. В настоящее время прогнозируется, что экономика сократится на 2 процента в этом году, а общий дефицит бюджета может вырасти до 7,7 процента ВВП.

После обсуждения на Исполнительном совете г-н Тао Чжан, заместитель директора распорядителя и председатель, сделал следующее заявление:

«Пандемия COVID-19 вызывает серьезные гуманитарные и экономические последствия для Таджикистана. Сбои в торговле и транспортных перевозках привели к резкому сокращению денежных переводов и государственных доходов и создали неотложную потребность в финансировании платежного баланса и бюджета.

Официальные органы страны в ответ приняли план действий и меры по сдерживанию пандемии. Расходы на здравоохранение и адресная поддержка наиболее уязвимых домашних хозяйств и секторов экономики являются неотложными приоритетами, и временное увеличение дефицита бюджета в этих условиях оправданно. Официальные органы страны привержены обеспечению полной прозрачности и предоставлению информации о ресурсах, направляемых на чрезвычайные ответные меры, включая публикацию квартальных отчетов и ретроспективные проверки расходов, связанных с кризисом. В среднесрочной перспективе официальные органы твердо намерены проводить бюджетную консолидацию и осмотрительную политику заимствования, чтобы сократить бюджетный дефицит и вывести долг на устойчивую траекторию. Официальные органы также намерены сохранять гибкость обменного курса, улучшать функционирование валютного рынка для поддержки экономического роста и проводить внешние корректировки, избегая при этом чрезмерной волатильности и сбоев в экономике. В рамках денежно-кредитной политики будут по-прежнему тщательно отслеживаться изменения ликвидности и инфляции.

Финансовая помощь МВФ в рамках РКФ обеспечит значительную часть финансирования, необходимого для осуществления антикризисных мер. Для устранения остающегося разрыва в финансировании насущное значение имеет предоставление дополнительного льготного и грантового финансирования со стороны международного сообщества».

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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