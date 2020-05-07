Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Национальный космический центр07.05.2020 15:16

Конкурс дизайн-концепций информационного центра

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает принимать заявки на открытый конкурс дизайн-концепций своего нового объединенного отраслевого информационного центра. Он будет расположен в строящемся сейчас Национальном космическом центре на территории Центра имени Хруничева и займет около 4 000 кв. м.

Участникам конкурса предлагается продумать визуальную концепцию помещений, среди которых Центр слежения за спутниковыми группировками и Международной космической станцией, большой зал заседаний и пресс-центр. Новый Информационный центр после открытия в 2023 году будет доступен для широкого круга посетителей: делегаций, индивидуальных и групповых экскурсий и будет выполнять функции Ситуационно-аналитического центра и демонстрационной площадки. Центр управления полетами в Королеве продолжит работу по управлению полетами и космическим движением в прежнем режиме.

К участию приглашаются компании и частные лица, зарегистрированные на территории РФ. Участие в конкурсе бесплатное.

Конкурс будет проходить в 2 этапа:

Сбор заявок, определение номинантов;

оценка конкурсных проектов членами жюри и объявление результатов.

В состав жюри конкурса войдут сотрудники Госкорпорации «Роскосмос» и её организаций, члены Общественного совета Госкорпорации «Роскосмос». Победители конкурса получат денежные призы (за 1 место — 500 000 рублей, 2-е место — 300 000 рублей, 3 место — 150 000 рублей), почётные награды от организаторов конкурса и приглашение к дальнейшей работе над проектом.

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