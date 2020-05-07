Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края приняла участие в заседании Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров. Мероприятие провел заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Александр Агафонов.

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В актуальной повестке Штаба, рассказала Людмила Талабаева, ключевые вопросы борьбы с огнем в Сибири и на Дальнем Востоке: наращивание сил и средств с привлечением арендаторов в Забайкальском крае и Еврейской автономной области, усиление профилактической работы с населением, обеспечение оперативного обнаружения и тушения «горячих точек» для недопущения перехода огня на лесные территории, населенные пункты, объекты экономики в Республике Тыва, Забайкальском, Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области.

Сенатор подчеркнула, что в ситуации «высокой горимости лесов», когда регионам не хватает ресурсов — выделенных средств, техники, оборудования, людей, без координирующих решений федерального центра, без привлечения сил «Авиалесоохраны» не обойтись.

Людмила Талабаева

Людмила Талабаева отметила, что в Забайкальском крае, где с 15 апреля действует режим ЧС, авиапожарными «Авиалесоохраны» с участием региональных подразделений за сутки 5 мая остановлено распространение огня (обеспечена локализация) 10 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, более 37 тысяч га, в том числе пожаров, представляющих угрозу населенным пунктам. В Забайкальском крае идут работы по остановке распространения огня еще 2 пожаров на площади, пройденной огнем, около 2 тысяч га, на тушении задействовано более 600 человек. Работу лесопожарных сил поддерживает более 60 единиц наземной техники.

Сенатор рассказала, что Комитет СФ в оперативном режиме мониторит лесопожарную обстановку в регионах, с учетом задействованных сил и средств пожаротушения. «В этой связи вызывают озабоченность принимаемые на региональном уровне решения о прекращении тушения огня в труднодоступных местах. На сегодняшний день такое решение было принято в Республике Бурятия в отношении 5 пожаров на площади 7 378 га».

Людмила Талабаева подчеркнула необходимость увеличения сил и средств пожаротушения, оснащения лесопожарных формирований современной техникой и оборудованием. «Профильный Комитет СФ уделяет данному вопросу особое внимание».

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в 2020 году предусмотрено выделение 3,2 млрд рублей на закупку лесопожарной техники, сообщила сенатор. Руководителем Рослесхоза Сергеем Аноприенко региональным службам поставлена задача в кратчайшие сроки организовать целевое обновление парка лесопожарной техники.

Людмила Талабаева выразила уверенность, что участие членов Комитета СФ в заседаниях Федерального штаба является новой эффективной формой парламентского контроля за исполнением решений, принимаемых в сфере лесных отношений.

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