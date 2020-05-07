Минспорт России поздравил ветеранов спорта с Днём Победы

Source: Russia Ministry of Sport

В этом году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Ежегодно в преддверии 9 мая Министерство спорта Российской Федерации организует торжественную встречу с ветеранами спорта – заслуженными спортсменами и тренерами.

В настоящее время в связи с ограничительными мерами праздничные мероприятия Минспорта России проходят дистанционно. Накануне Дня Победы 50 легендарным спортсменам, заслуженным работникам сферы физической культуры и спорта направлены продуктовые наборы, сувениры и поздравительные открытки от Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина.

Сотрудники Минспорта России поздравили с 9 мая и вручили подарки заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру СССР, олимпийскому чемпиону по футболу Никите Павловичу Симоняну; заслуженному тренеру СССР, основателю и президенту женского баскетбольного клуба «Спартак-Ногинск» (Московская область), ветерану тыла Давиду Яковлевичу Берлину; заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру СССР и России, трёхкратной олимпийской чемпионке по фехтованию, президенту Российского союза спортсменов Галине Евгеньевне Гороховой; заслуженному мастеру спорта СССР, единственной в истории конькобежного спорта шестикратной олимпийской чемпионке Лидии Павловне Полозковой-Скобликовой; заслуженному мастеру спорта СССР, олимпийскому чемпиону по хоккею Виктору Григорьевичу Шувалову и другим легендам отечественного спорта.

Пресс-служба Минспорта России

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