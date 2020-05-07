Минспорт России утвердил логотип и талисман I Игр стран Содружества Независимых Государств

Source: Russia Ministry of Sport

Во втором полугодии 2020 года в Казани пройдут Первые Игры стран Содружества Независимых Государств. Мероприятие проводится под эгидой Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств-участников СНГ.В этом году Минспорт России провёл конкурс на разработку визуального образа (логотипа) Игр. Конкурс прошёл в несколько этапов: сбор заявок конкурсантов, работа конкурсной комиссии (определение шорт-листа конкурсных работ), онлайн-голосование, определение победителей и доработка дизайн-макетов победителей.По итогам конкурса определены следующие элементы визуального образа I Игр стран СНГ:- логотип Жар-птица, автор макета Альбина Сафиулина, г. Казань;- талисман барс, автор макета Ибрагим Дурдиев, г. Москва.Минспорт России согласовал и утвердил логотип и талисман Игр.Проведение I Игр стран СНГ запланировано на 20-27 августа в Казани.Ожидается, что в Играх примут участие около 3500 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет (в зависимости от вида спорта) из 11 стран СНГ. Они разыграют около 280 комплектов медалей.В спортивную программу Игр войдут соревнования по армрестлингу, бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, борьбе на поясах, водному поло, пляжному волейболу, вольной и греко-римской борьбе, гиревому спорту, дзюдо, карате, мас-рестлингу, настольному теннису, плаванию, самбо, тайскому боксу, танцевальному спорту, фехтованию, футзалу, художественной гимнастике и шахматам.Для проведения соревнований будут задействованы 15 спортивных объектов Казани.Идею проведения Игр стран СНГ выдвинула Российская Федерация. Предложение было поддержано на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября 2018 года.Официальный сайт I Игр стран СНГ – https://ciskazan2020.com/ruПресс-служба Минспорта России

MIL OSI