Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор является одним из авторов поправок в закон о госзакупках.

Члены Совета Федерации Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики Алексей Дмитриенко, ДмитриенкоАлексей Геннадиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и депутат Государственной Думы Владимир Гутенев внесли законопроект «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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Как пояснил заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов, предлагается предоставлять преимущества в отношении цены контракта при осуществлении закупок всех товаров, произведенных в странах ЕАЭС, в размере 15 процентов. Кроме того, Правительство РФ сможет дополнительно увеличивать размер предоставляемых ценовых преференций.

Сенатор подчеркнул, что законопроект направлен на поддержку российских товаропроизводителей, в том числе на решение вопросов диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса в части стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Развитие такого производства предусмотрено поручениями Президента РФ, сказал сенатор.

По его словам, законопроект позволить создать долговременный механизм точечной поддержки развития российского производства в целях стимулирования уровня экономического роста на отдельных отраслевых рынках, поддержки организаций оборонно-промышленного комплекса при производстве ими высокотехнологичной российской продукции, а также развитие кооперации.

Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета, а также бюджетов субъектов РФ, отметил парламентарий.

Одновременно внесен законопроект об изменениях в статью 9 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Предлагается предусмотреть полномочия Правительства РФ утверждать перечень ключевых показателей эффективности для государственных кредитных учреждений, включая объемы текущего финансирования оборотных активов и инвестиций, предоставленных организациям, включенным в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, на производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

Реализация законопроекта будет стимулировать государственные банки снижать процентные ставки по предоставляемым кредитам и своевременно осуществлять финансирование оборотных активов и инвестиции в производство гражданской продукции организаций оборонно-промышленного комплекса во взаимосвязи с различными мерами государственной поддержки, указал Константин Долгов.

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