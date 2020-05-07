Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ приняла участие в международной парламентской конференции, посвящённой 75-летию Великой Победы.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в парламентской онлайн-конференции, посвящённой 75-летию Великой Победы.

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Видео-мост, организованный Советом Федерации совместно с Пресс-центром МИА «Россия сегодня», связал парламентариев из стран СНГ, государств центральной и восточной Европы, депутатов Европарламента, видных политических и общественных деятелей. Модератором парламентской конференции выступил председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл

Грандиозное, поистине всемирное значение нынешней даты просто обязывает, невзирая на обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, отдать долг памяти победителям – и уже ушедшим участникам Великой Отечественной войны, и живущим ветеранам, заявила Валентина Матвиенко.

В жизнь вступают все новые поколения, и они должны знать всю правду о войне, без изъятий. Это наша общая история

«В жизнь вступают все новые поколения, и они должны знать всю правду о войне, без изъятий. Это наша общая история. Она остается таковой и сейчас, спустя 75 лет. Ни у кого нет права изменять историю и изменять истории», — убеждена Председатель СФ.

По ее словам, свобода выбора каждым государством своего пути развития стала возможна в том числе и благодаря общей Победе.

«Вспомним, что во Второй мировой войне страны с разной идеологией, с разными политическими системами смогли преодолеть разногласия, объединиться против общего зла», — сказала спикер верхней палаты российского парламента. «Полагаю, стоит в очередной раз осмыслить уроки Победы, ее значение для настоящего и будущего. Мы должны добиться того, чтобы Победа над нацизмом в той страшной войне была признана всемирным наследием человечества, а памятники бойцам-освободителям – всемирным мемориалом».

«Это наш священный долг», — отметила Валентина Матвиенко, подчеркнув важность сохранения памяти героев, спасших мир от фашизма.

В эти дни политики, ученые многих стран обращаются к теме войны и победы, обсуждают события тех лет, продолжила Председатель СФ. «Разумеется, мы, парламентарии, не можем остаться в стороне от этих дискуссий. Я знаю, что готовится специальное заявление Председателя Межпарламентского союза, посвященное 75-летию Победы над нацизмом. С заявлением выступит и Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ. Обращение Совета Федерации будет обсуждаться на ближайшем пленарном заседании верхней палаты», — сообщила спикер СФ.

«Главным в них является то, что на политиках лежит особая ответственность за сохранение исторической правды, за заботу о ветеранах, патриотическое воспитание молодежи. И только последовательная, открытая, ответственная и честная работа по реализации этой благородной миссии в состоянии обеспечить благополучное будущее человечества, защитить его от мировых войн».

День Победы – это великий, по‑настоящему священный праздник, на пространстве СНГ нет семьи, через которую не прошло бы пламя войны, народы наших стран заплатили самую большую цену за эту Победу, подчеркнула Валентина Матвиенко. «Этот праздник таким и должен оставаться».

В этом году по понятным причинам 9 мая в России не будут проводиться масштабные торжества, но все они состоятся, так как 2020 год в нашей стране объявлен Годом Памяти, обязательно в этом году пройдет и грандиозный парад, рассказала Председатель СФ.

«Сейчас как никогда важны мероприятия, позволяющие сохранить память о войне — и «Бессмертный полк», и «Дорога памяти», и многие другие акции. Они идут онлайн. Мы видим, сколько желающих к ним присоединиться и принять участие – не только в России, но и во многих других странах».

В больших городах и в малых населенных пунктах нашей страны 9 мая в 19 часов, сразу после Минуты молчания, люди выйдут на балконы своих квартир, подойдут к распахнутым окнам с портретами своих героических предков в руках, чтобы вместе исполнить песню «День Победы», сообщила Председатель СФ. «В нашей стране эта песня известна каждому, ее слова дороги и любимы и гражданами других государств. Присоединяйтесь! Устраивайте и другие акции, которые объединяют людей, напоминают им о потерях, о героях той страшной войны», — призвала Валентина Матвиенко.

В ходе парламентской конференции выступили Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова, Председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбек Джумабеков, Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан Аскар Шакиров, председатель Комитета Маджлиси Оли Республики Таджикистан по координации деятельности Маджлиси милли с Маджлиси намояндагон и Правительством, общественными объединениями, СМИ и по международным делам Фарход Рахими, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом Олег Волошин, председатель партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, председатель организации участников Второй Мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции (Литва) Юлюс Декснис, вице-председатель Межпарламентского союза, первый заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Акмал Саидов, депутаты Европейского парламента Татьяна Жданок (Латвия), Мирослав Радачовский (Словакия) и Яна Тоом (Эстония), председатель Фонда «Бессмертный полк Сербия», министр инноваций и технологического развития Республики Сербии, глава Сербской народной партии Ненад Попович, председатель Национального движения «Союз русофилов Болгарии» Николай Малинов.

Председатели палат парламентов, парламентарии и политики государств постсоветского пространства и их коллеги из других стран вспомнили тех, кто победил фашизм, рассказали о восприятии событий Великой Отечественной, Второй Мировой войны в своих странах, а также о том, как их соотечественники будут отмечать День Победы в этом году.

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