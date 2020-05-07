Source: Russia – Council of the Federation

Колонка Председателя СФ в «Российской газете».

Три четверти века отделяют нас от 9 мая 1945 года. Уже совсем мало рядом с нами ветеранов Великой Отечественной войны. Во взрослую жизнь вступают поколения, родившиеся в XXI веке. Коренным образом изменился и продолжает меняться облик мира. И тем не менее мысли и чувства каждого человека в нашей стране обращены сейчас к Дню Великой Победы.

Тогда, 75 лет назад, наши прадеды, деды и отцы одержали победу в битве, где решалась судьба не только СССР. Полностью согласна с президентом России Владимиром Путиным, что «Великая Отечественная война была битвой за будущее всего человечества». Такое не подлежит забвению. Беспримерный подвиг народов Советского Союза навсегда вошел в мировую историю. Он стал символом несокрушимой мощи нашей страны, ее духовной, нравственной силы, непреходящей ценностью, сплачивающей общество.

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Известно, что время все расставляет по своим местам. Сегодня международное сообщество знает практически все об истоках, причинах, ходе Второй мировой войны. Неоспоримый факт, что ведущие государства Запада, их партнеры то ли вовремя не увидели, то ли недооценили всей опасности идеологии нацизма, которую она несла всему миру. Тогда как СССР изначально не сомневался в человеконенавистнической сути этой идеологии с ее культом насилия, расового превосходства, презрением к морали и культуре, лежащим в основе цивилизации.

Никакое другое государство не сделало так много для предотвращения угрозы войны, исходящей от Третьего рейха, сколько сделал СССР. Пакт Молотова — Риббентропа был подписан лишь тогда, когда были исчерпаны буквально все попытки создания коллективной системы безопасности, антигитлеровской коалиции в Европе. Это был вынужденный шаг со стороны Советского Союза с тем, чтобы выиграть время для укрепления обороноспособности страны.

Начало войны сложилось для СССР, Красной армии почти катастрофически. По всем законом геополитики, военной стратегии наша страна должна была бы потерпеть сокрушительное поражение в 1941 или 1942 году. Этого не произошло. Ход боевых действий коренным образом изменился. Не части вермахта вошли в Москву, а Красная армия штурмом взяла Берлин.

Написаны тысячи статей, книг, в которых предпринимаются попытки разобраться, почему произошло именно так. Для меня несомненно, что среди факторов победы один из решающих — стойкость, мужество, героизм народа, его патриотизм, любовь к Родине, готовность защищать ее даже ценой собственной жизни. Советские люди сознавали, что Великая Отечественная война была больше, чем просто вооруженный конфликт, пусть и грандиозных масштабов. Они понимали, что развернулась вселенская битва между добром и злом и решался вопрос о том, быть или не быть не только нашей стране, но и значительной части всего человечества. Великий наш поэт Александр Твардовский в поэме «Василий Теркин», писал:

Бой идет святой и правый,

Смертный бой не ради славы,

Ради жизни на земле.

Роты и батальоны, идущие в бой, состояли из конкретных людей. Очень разных, непохожих друг на друга. Каждый из них хотел не только победить, но и обязательно выжить, вернуться домой — к жене, детям, родителям. Тем не менее они раз за разом поднимались в атаку. Поднимались навстречу пулям. Что ими двигало? С военных лет говорят и пишут о массовом героизме советских людей. Отрицать его — кощунство. Но это был героизм не некой безликой массы, а конкретного человека, миллионов конкретных людей, продемонстрировавших свою великую нравственную силу, любовь к родной земле. Каждым из них двигала абсолютная невозможность — моральная, нравственная, психологическая — видеть ее под врагом.

Мир переживает такое время, когда правду о Великой Отечественной войне, ее политическое, общественное, моральное наследие нужно защищать, передавая новым поколениям

Вот это сознание своего морального превосходства над нацистами, гитлеровцами, понимание исторической правоты, святости борьбы за свое Отечество, за жизнь на земле для всех людей помогли нам выстоять в самые тяжкие годы войны, преодолеть неимоверные трудности.

Они действительно были неимоверные. Горела земля, плавился металл, крошился камень, а люди стояли насмерть. Как такое вообще можно было выдержать, не дрогнуть, не сломаться?! Все выдержали, через все прошли и победили.

Победили потому, что защищали свою родную землю. Потому, что твердо знали: наше дело правое. Потому, что мужество, стойкость, патриотизм — исконные качества русского, других народов нашей страны, унаследованные от наших великих предков.

И, что до сих пор не перестает удивлять многих за пределами России, — не ожесточились, не утратили человечность. Советские воины пришли в страны Европы, в ту же Германию как освободители, а не как мстители.

Победа завоевана дорогой ценой. Это действительно праздник со слезами на глазах. День не только нашей высочайшей национальной гордости и славы, но и скорби. Немного найдется в России, на всем постсоветском пространстве семей, которых бы не коснулась, отозвавшись огромной болью, Великая Отечественная война.

Моя семья не является исключением. Отец — фронтовик. Был ранен, войну закончил в Берлине. Мама не успела эвакуироваться, оказалась в оккупации. Отец не очень охотно делился фронтовыми воспоминаниями. Мама, напротив, часто рассказывала о том времени. Целый год она укрывала в погребе еврейскую семью — женщину с двумя детьми. Терпела голод и холод, измывательства оккупантов и их прихвостней.

Только повзрослев, я осознала, почему мама делилась с нами, детьми, этими воспоминаниями, которые, конечно же, были для нее очень тяжелыми. Мама хотела, чтобы мы поняли, что такое война, через которую прошла она, миллионы других советских людей. Чтобы это навсегда врезалось в нашу память. Чтобы, став взрослыми, окружили заботой тех, кто защищал Родину с оружием в руках, трудился в тылу, подвергался притеснениям захватчиков. Я следую материнскому завету. На каком бы посту ни находилась, всегда делаю все для того, чтобы облегчить, сделать достойной жизнь ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла, помочь им, поддержать.

Свет Великой Победы не меркнет. Память о ней помогла нам выстоять, не развалиться, не деградировать как народу в нелегкие 90-е годы. Она объединяет и сплачивает россиян, независимо от этнической принадлежности, веры, социального положения, вселяет в нас уверенность в достойном будущем России. Ведь мы — потомки победителей!

Мир переживает такое время, когда правду о Великой Отечественной войне, ее политическое, общественное, моральное наследие нужно защищать, передавая новым поколениям. Это непросто, ведь «цифровые» поколения мыслят и чувствуют иначе, у них во многом другое видение мира. Тем не менее долг государства, общества делать все, чтобы молодежь унаследовала эстафету памяти. Это одно из ключевых условий нашей российской национальной, культурной, исторической идентичности.

Отмечая День Победы, мы сохраняем не только память о наших предках. Мы также передаем потомкам крепость веры в силу духа, способность в любой ситуации преодолеть все трудности и невзгоды.

Источник: Российская газета — Федеральный выпуск № 97(8151)

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