Прокуратура Республики Крым добивается присвоения 6 гражданам статуса бывших несовершеннолетних узников фашизма

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Кировского района Республики Крым проверила исполнение законодательства о защите прав ветеранов Великой Отечественной войны.

Установлено, что 6 местных жителей в период с 1943 г. по 1944 г. были принудительно вывезены на территорию Германии и Австрии.

Несовершеннолетние трудились на фабрике в г. Франкфурте-на-Майне, привлекались к сельскохозяйственным работам в д. Решриндорф и г. Вена.

До окончания Великой Отечественной войны они содержались в специально созданных фашистами местах, аналогичных по своей сути концлагерям, гетто, тюрьмам.

Вместе с тем должностные лица министерства труда и социальной защиты Республики Крым незаконно отказали пожилым людям в присвоении статуса бывших несовершеннолетних узников фашизма в связи с отсутствием документов, подтверждающих факт нахождения заявителей в местах принудительного содержания в период Великой Отечественной войны.

В связи с этим прокуратура направила в суд 6 заявлений об установлении юридического факта – их нахождении в местах принудительного содержания, специально созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, аналогичных по тяжести условий содержания в концлагерях, гетто, тюрьмах.

В судебном заседании прокурор представил архивные документы и другие доказательства. Суд удовлетворил требования прокурора.

После вступления в законную силу судебных решений 6 гражданам будет присвоен статус бывших несовершеннолетних узников фашизма.

Прокуратура контролирует исполнение судебных актов.

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