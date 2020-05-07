Работники ООО «Газпром добыча Астрахань» поздравили ветеранов

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

6 мая 2020, 16:30

В преддверии 75-летия Великой Победы работники ООО «Газпром добыча Астрахань» поздравили пенсионеров компании, участников боевых действий и тружеников тыла Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, с Днем Победы.

Подарки ветеранам вручали председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Астрахань профсоюз» Алексей Васкецов, волонтеры Совета молодых ученых и специалистов предприятия, журналисты корпоративных средств массовой информации. Газовики приготовили для 17 ветеранов ООО «Газпром добыча Астрахань» поздравительные адреса, настенные календари и современные телевизоры. Помимо этих подарков ветераны получат к празднику денежные выплаты.

Домой к ветеранам работники компании выезжали строго соблюдая необходимые меры предосторожности: использовали санитайзеры и другие средства индивидуальной защиты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Ветераны горячо благодарили за оказанное им внимание и отмечали, что родное предприятие ООО «Газпром добыча Астрахань» заботится о них не только в праздничные даты. Помощь в решении вопросов санаторно-курортного лечения, хозяйственных и бытовых проблем оказывается систематически.

Справка

ООО «Газпром добыча Астрахань» — дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности: поиск, разведка и разработка месторождений углеводородного сырья. Добыча газа и конденсата на Левобережной части Астраханского газоконденсатного месторождения площадью 1360 кв. км ведется с 1986 года. Добываемая на месторождении пластовая смесь характеризуется высоким содержанием сероводорода (25%) и углекислого газа (15%).

На обслуживании предприятия находится около трехсот скважин различного назначения, сотни километров газоконденсатопроводов и шлейфов, линий электропередач и коммуникаций телемеханики и телеуправления процессом добычи, шесть установок предварительной подготовки газа.

Мощности предприятия обеспечивают ежегодный уровень добычи газа до 12 млрд куб. м. Потенциал запасов углеводородов на лицензионных участках ООО «Газпром добыча Астрахань» позволяет увеличить годовую добычу газа до 48 млрд куб. м газа с выработкой товарного газа для поставки в магистральные газопроводы до 27 млрд куб. м.

Интегрированная система менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» отвечает требованиям четырех международных стандартов: ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования», ISО 14001:2004 «Система экологического менеджмента — Спецификация и руководство по применению», OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента здоровья и безопасности на производстве», ISO 50001:2011 «Система энергетического менеджмента. Требования».

Коллектив насчитывает более 4200 человек. Головной офис находится в Астрахани.

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