Т. Гигель приняла участие в экологической акции, приуроченной к 75-й годовщине Великой Победы

Source: Russia – Council of the Federation

Акция по посадке деревьев и кустарников пройдет во всех муниципальных образованиях Республики Алтай.

Представитель в Совете Федерации законодательной (представительной) государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в акции по посадке липовой аллеи.

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Экологическая акция стартовала накануне празднования 75-й годовщины Великой Победы в Парке Победы села Майма, она пройдет во всех муниципальных образованиях региона под патронажем министерства природных ресурсов Республики Алтай. Организаторы планируют высадить более 28 тысяч деревьев и кустарников в 31 населенном пункте региона.

В акции приняли участие депутат Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Ольга Волосовцева, глава администрации Майминского района Роман Птицын, глава администрации Майминского поселения Александр Берсенев, представители общественных волонтерских движений района. Всего участниками посажено 30 лип и елей.

По словам Татьяны Гигель, в условиях самоизоляции не все желающие смогли принять участие в экологической акции. «Очень хорошо, что на эту немаловажную деталь организаторы обратили пристальное внимание и предложили желающим включиться в процесс и высадить дерево на своем участке, а информацию о расположении своего «Сада памяти» нанести на интерактивную карту на сайте министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики».

Предложен и еще один вариант заявить о своем присоединении к акции — разместить фотографии в социальных сетях с рассказом о своих семейных героях. При желании можно даже получить электронный сертификат об участии в акции, рассказала парламентарий.

Татьяна Гигель отметила, что мероприятие удалось провести очень организованно, а его участники ощутили особый дух единения.

«Ввиду непредвиденных обстоятельств наши ветераны, как и жители всей республики, не смогут 9 мая пройти в рядах «Бессмертного полка», стать участниками митингов, возложить цветы к Мемориалам Славы. Но они должны знать, что руководство региона приложило все силы, чтобы к юбилейной дате реконструировать мемориалы, обновить памятники и обелиски, воздвигнутые в честь славного подвига наших солдат-освободителей. Очень заметно обновился Мемориал Славы и в Майме, став по‑настоящему величественным», — подчеркнула законодатель.

Сохраняя памятники и обелиски в должном порядке, мы показываем свое отношение к подвигу наших солдат

По мнению сенатора, сохраняя памятники и обелиски в должном порядке, мы показываем свое отношение к подвигу наших солдат. «Хорошо, что люди в их честь продолжают сажать деревья. Ведь деревья – олицетворение всего живого на земле, они еще много лет будут напоминать людям о фронтовиках, величии их подвига».

Очень приятно осознавать, что среди вышедших на акцию было много молодых активистов, подчеркнула парламентарий.

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