Т. Кусайко: Льготная ипотека может стать одной из мер поддержки многодетных семьей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор также считает, что программа льготной ипотеки для покупки квартир в новостройках поможет дальнейшему развитию строительной отрасли.

Член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области считает, что утвержденная Правительством РФ программа льготной ипотеки для покупки квартир в новостройках может стать подспорьем для многих россиян в улучшении жилищных условий.

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Сенатор напомнила, что Председатель Правительства РФ недавно подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.

«Чтобы банки были заинтересованы выдавать ипотеку по ставке ниже рыночной, государство будет субсидировать новую программу. На мой взгляд, это хорошая возможность для улучшения жилищных условий россиян, а также для дальнейшего развития строительной отрасли», — считает законодатель.

Чтобы банки были заинтересованы выдавать ипотеку по ставке ниже рыночной, государство будет субсидировать новую программу

Татьяна Кусайко отметила, что программа не предполагает строгого отбора участников. «Воспользоваться ею может любой гражданин РФ, но будущему заемщику необходимо оценить свои финансовые возможности, чтобы данный вид кредита был погашен в те сроки, которые будут определены договором. Участие в других льготных программах ипотеки не является противопоказанием для оформления данного ипотечного кредита».

«Многие хотят улучшить свои жилищные условия, например, те, кто проживает в небольших квартирах, кто планирует прибавление в семье», — заметила сенатор. Она добавила, что льготная ипотека может стать одной из мер поддержки многодетных семьей.

«Если такие семьи воспользуются этой возможностью, то потом они могут добиться полного или частичного погашения кредита государством. Это связано с теми изменениями, которые вступили в силу с января 2020 года», — подчеркнула Татьяна Кусайко.

Она напомнила, что многодетным семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребёнок, государство помогает полностью или частично погасить ипотечный кредит.

«Субсидия составляет 450 тысяч рублей. С учетом расширенного маткапитала, общая сумма жилищной поддержки многодетной семьи превысит один миллион рублей», — отметила законодатель.

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