Source: Russia Federal Space

#ЦПК#9 мая#День Победы07.05.2020 10:15

Уважение и память о погибшем дедушке в истории космонавта Александра Скворцова

Рассказано несколько историй о событиях Великой Отечественной войны от космонавтов разных поколений, и каждая по-своему трагична. Память об их близких, участвовавших в событиях 1941-1945 годов, с каждым годом не ослабевает. Космонавты помнят историю своей семьи, чтут традиции. Рассказывая эпизоды о войне, каждый раз проживают эти эмоции вновь.

В наши дни большая семья космонавта Роскосмоса Александра Скворцова удивляет своей численностью: в двух предыдущих поколениях подряд по пять-шесть детей, и одновременно восхищает — сплоченностью, единством и семейной дружбой.

«У моей мамы очень большой род. Она из Украины. Фамилия Забелина, — уточнил космонавт. — Мое воспитание прошло в очень большой и дружной семье».

Интересно, что Александр Скворцов волею судьбы имеет двух дедушек по материнской линии. Военные события даже в этом сыграли свою роль. И мы узнаем, как это случилось.

«Пока я был маленьким, считал своим родным дедушкой — Василия Евдокимовича Забелина. Но когда повзрослел, мне рассказали, почему у меня мама Нина Ивановна и ее брат Валерий Иванович, а все остальные — Васильевичи (еще два младших брата и сестра)», — добавил космонавт.

Первый родной дедушка Александра Скворцова Иван Евдокимович — лейтенант, погиб в 1942 году, вместе с партизанами разгромив немецкую зондеркоманду. Он был комиссаром партизанского отряда в соединении Ковпака.

«До партизана — директор школы в селе Червоное, это на границе Сумской и Брянской областей. — рассказал Александр Александрович. — Из села Червоное достаточно многие ушли в партизаны».

В честь дедушки была названа школа, где он был директором, также в с. Червоное есть улица Ивана Евдокимовича Забелина, и в двух книгах о Ковпаке «Хинельскими походами» и «Партизанскими тропами» есть упоминание о нем. У Ивана Евдокимовича было пять братьев (двоюродных дедушек космонавта— Прим. ред.) — Василий, Владимир, Григорий, Леонид и Павел. До момента ухода на фронт у Ивана Евдокимовича была жена Анна Сергеевна и двое детей: дочь и сын.

«Война прошла. Дедушка Вася вернулся майором. У него была контузия, ранение глаза. — уточнил Александр Александрович. — Он закончил войну в Чехии. По возвращении семья сказала: вот Аня с двумя детьми осталась. Бери и расти». Он женился на жене брата, который погиб на войне, несмотря на то, что у него была девушка. «Вот что значит — слово семьи. И стал вторым мужем Анны Сергеевны, тоже с фамилией Забелин. Менять фамилию ей не пришлось. И родили они еще троих. Для меня он всегда был эталоном настоящего мужчины, настоящего защитника нашей страны», — охарактеризовал своего второго дедушку Александр Скворцов.

По словам космонавта, дедушка был очень активным человеком и тоже потом стал директором школы. В пожилом возрасте работал библиотекарем, возглавлял ветеранские движения в Одессе от Киевского района. В 2009 году ушел из жизни.

«На его примере мы все выросли и воспитывались. Мы видели, насколько крепко его слово в семье. Мы научились ценить семейную дружбу, потому что семья была очень крепкая и дружная. Там, где есть дружба, умение отвечать за свои слова, умение выслушать старших и понять, как правильно сделать (потому что плохого родня не посоветует), там и начинается малая Родина. И это отношение переносится на большое понятие Родина. На таких примерах я воспитан», — заключил Александр Александрович.

Владимир Евдокимович погиб в Смоленской области в 1943 году лейтенантом. Могила его известна, она находится недалеко от г. Малоярославца. От дедушки Владимира Евдокимовича не осталось фотографии в возрасте офицера, в семье сохранился лишь рисунок. По рассказам А. Скворцова, другой дедушка Григорий Евдокимович был офицером, пограничником, но, к сожалению, принял бой в 1941 году на западной границе, и больше о нем никто ничего не знает.

«Леонид и Павел были мальчишками и тоже ушли в партизанский отряд. Мы не знаем, где именно они погибли, знаем, что в Карпатах. Записи в архивах нет. Им было лет по 17-18, и они воевали у Ковпака», — сообщил космонавт.

Для Александра Скворцова в памяти навечно останутся рассказы мамы о том, как они голодали во время войны.

«Это была оторванность от всего. Поэтому в нашей семье, как в блокадном Ленинграде, никто никогда не стряхивал крошки хлеба со стола, никто никогда не покупал лишнее и не выбрасывал. Настолько всегда бережное отношение к продуктам: нежадное, а именно бережное. Процветала идея «Общества чистых тарелок».

Александр Скворцов рассказывал особенную для него историю. Это чувствовалось по сильным эмоциям во время повествования космонавта. Преемственность поколений и сохранение памяти о своих родных в его семье могут для многих служить примером.

«Когда я окончил училище лейтенантом, мы на машине поехали в Одессу. Папа служил тогда в тамбовской области в г.Моршанске, где я вырос. Мы заехали на могилу в с.Червоное. Я был в военной форме…, подошел к месту…, где похоронен мой дедушка…, и поприветствовал его», — сказал Александр Скворцов о родном дедушке.

Десять лет назад, в 2010 году, Александр Александрович впервые отправился в космос. Тогда, во время первого полета, для него было крайне важно в День Победы в Великой Отечественной войне отдать дань памяти и уважения. Несмотря на космическое расстояние, он смог это сделать. За три космических командировки на Международную космическую станцию День Победы на борту космонавт отмечал дважды, своей традиции смотреть определенный кинофильм не изменяет, даже находясь в космосе. Такая интересная и непохожая на другие история военных лет о семье космонавта Александра Скворцова, где было место любви и дружбе, доброте и уважению, взаимопомощи и честности.

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