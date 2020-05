Latvijas un Gruzijas prezidenti izsaka cerību uz pēc iespējas drīzu gaisa satiksmes atjaunošanu starp Rīgu un Tbilisi

Šodien notika Valsts prezidenta Egila Levita videosaruna ar Gruzijas prezidenti Salomi Zurabišvili (H. E. Ms Salome Zourabichvili), pārrunājot Latvijas–Gruzijas aktuālo sadarbību, Eiropas Savienības (ES) Austrumu partnerības jautājumus, kā arī vīrusa COVID-19 ierobežošanu. Abas puses bija gandarītas, ka gan Latvijā un Baltijas valstīs kopumā, gan Gruzijā šobrīd izdodas sekmīgi ierobežot vīrusa COVID-19 izplatību. E. Levits informēja, ka Baltijas valstu premjerministri vakar paziņoja par robežu atvēršanu starp Baltijas valstīm no š. g. 15. maija, kas nozīmē, ka Baltijas valstis būs pirmā telpa Eiropas Savienībā, kas būs atvērta iedzīvotāju mobilitātei pēc vīrusa izraisītās krīzes. S. Zurabišvili uzsvēra, ka Gruzijā arī ir izdevies noturēt zemu vīrusa izplatību un valsts šobrīd aktīvi strādā pie ekonomikas atlabšanas plāna, tai skaitā ir plānots atsākt droša tūrisma programmu. Pēc Gruzijas prezidentes sacītā, ir skaidrs, ka šajos apstākļos netiek runāts par masu tūrismu, bet tomēr, balstoties uz zināmiem piesardzības kritērijiem, tiek plānota t. s. droša tūrisma atklāšana, un Gruzija cer arī uz Baltijas valstu iedzīvotāju interesi tajā piedalīties. Valsts prezidents sacīja, ka Latvijā ceļojumi uz Gruziju pirms vīrusa krīzes ir bijuši populāri iedzīvotāju vidū, un cerams, ka avio sabiedrībai airBaltic vasarā izdosies atjaunot gaisa satiksmi starp Rīgu un Tbilisi. Abi prezidenti sarunā daudz uzmanības veltīja diskusijai par ES nākotni un ārpolitiku, īpaši pievēršoties ES Austrumu partnerības tematiem. E. Levits uzsvēra, ka Gruzija var rēķināties ar nemainīgu Latvijas atbalstu gan savas valsts teritoriālās integritātes jautājumos, gan tālākajā ES Austrumu partnerības dialogā. Pēc Valsts prezidenta teiktā, “Latvija ir Gruzijas draugs, un mēs novērtējam jūsu paveikto ES Austrumu partnerības programmā. Mēs uzskatām, ka ikviena no ES Austrumu partnerības valstīm ir jāvērtē pēc tās individuālajiem sasniegumiem, un Latvija novērtē Gruzijas īstenoto sadarbības un reformu procesu”.

Source: President of Latvia in Latvian