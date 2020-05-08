А. Майоров провел совещание по ситуации в кондитерской отрасли

Source: Russia – Council of the Federation

Принимаются все необходимые меры для поддержки производителей и обеспечении их конкурентоспособности, отметил сенатор.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел совещание, посвященное анализу ситуации в пищевой и перерабатывающей промышленности, в частности в кондитерской отрасли. В мероприятии, которое прошло в дистанционном формате, принял участие президент Российской Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Сергей Носенко.

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Участники совещания отметили стабильность ситуации в отрасли. По официальным данным Министерства сельского хозяйства России, индекс производства пищевых продуктов в I квартале текущего года составил около 110 проц., за аналогичный период прошлом года он составлял чуть больше 101 проц. Цены на кондитерскую продукцию в текущей ситуации выросли в пределах 5 – 7 проц., что связано с ростом цен на импортируемые компоненты (какао-продукты, ореховая группа, тропические фрукты и др.), которые не производятся в Российской Федерации.

Сергей Носенко сообщил, что кондитерские предприятия включены в список системообразующих и обеспечат сохранение рабочих мест и заработной платы на прежнем уровне. «В целом, ситуация под контролем, необходимые меры принимаются», – считает Алексей Майоров.

По его словам, на совещании также было уделено серьезное внимание вопросам качества продукции.

Пищевая промышленность является одной из приоритетных отраслей промышленности

«Стратегией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2020 года и плановый период до 2025 года определено, что пищевая промышленность является одной из приоритетных отраслей промышленности для наблюдения и принятия мер по противодействию незаконному обороту товаров, в том числе посредством их маркировки средствами идентификации», — отметил сенатор.

Он напомнил, что соответствующие поручения были даны по итогам прошедшей 28 февраля 2020 года встречи Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации. «Профильный Комитет СФ активно работает над их реализацией».

Сенатор подчеркнул, что маркировка продукции – это эффективный инструмент контроля качества, при этом решение о его использовании должно приниматься с учетом дифференцированного, риск-ориентированного подхода и в тех отраслях, где это даст желаемый результат.

«Например, необходима маркировка упакованной минеральной воды, где проблема фальсификата и контрафакта продукции является чрезвычайно актуальной. По информации Министерства промышленности и торговли России, доля незаконного оборота минеральной и питьевой воды в 2018–2019 годах оценивается в в объеме 29 – 39 процентов», – сказал Алексей Майоров. «В кондитерской отрасли эта мера воспринимается участниками рынка как избыточная. Высокое качество и эффективный контроль – характерные черты современного состояния кондитерской отрасли и российской кондитерской продукции».

Правительство РФ проинформировало Совет Федерации и профильный Комитет СФ об отсутствии кондитерской продукции в перечне товаров, в отношении которых целесообразно рассмотреть возможность введения маркировки средствами идентификации, сообщил сенатор.

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