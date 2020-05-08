В Ингушетии по искам прокуратуры заблокирован доступ к 77 сайтам с информацией о способах незаконного изготовления и продажи прослушивающих устройств

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Малгобекская городская прокуратура Республики Ингушетия в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила 77 сайтов, содержащих информацию о способах незаконного изготовления и продажи прослушивающих устройств.

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Незаконные производство, приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, являются уголовно наказуемыми деяниями, за которые статьей 138.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о признании информации на указанных сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

В настоящее время доступ к указанным сайтам заблокирован.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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