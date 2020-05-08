В. Лакунин: Для сохранения рабочих мест и зарплат важно провести индивидуальную работу с каждым предприятием и организацией

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил, что в Ростовской области мобилизованы значительные ресурсы для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Владимир Лакунин ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области принял участие во встрече губернатора Ростовской области Василия Голубева ГолубевВасилий ЮрьевичГубернатор Ростовской области с региональным бизнес-сообществом. В рамках диалога, проходившего в режиме видеоконференцсвязи, обсуждались вопросы по минимизации негативных последствий, возникших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Владимир Лакунин принял участие во встрече губернатора Ростовской области Василия Голубева с региональным бизнес-сообществом

«Практически отсутствуют субъекты бизнеса, не пострадавшие в связи с пандемией COVID-2019, существует лишь разница в степени понесенного урона. Наиболее актуальными для предпринимателей являются вопросы предоставления мер поддержки, исходя не только из основного вида деятельности, указанного в ЕГРЮЛ, но и с учетом дополнительного вида деятельности, относимого к наиболее пострадавшим отраслям» — отметил Владимир Лакунин.

Критерием для определения предпринимателей, которых нужно поддержать, также может выступать такой показатель, как снижение выручки

«Критерием для определения предпринимателей, которых нужно поддержать, также может выступать такой показатель, как снижение выручки, например, более чем на 30 процентов по сравнению с мартом 2020 года. Ведь у компаний из наиболее пострадавших отраслей есть партнеры из других сфер бизнеса, на которых кризисные явления отразились как по цепочке», — пояснил сенатор.

Владимир Лакунин

По мнению Владимира Лакунина, требует пристального внимания и ситуация, в которой оказались муниципальные предприятия, так как они в силу снижения платежеспособности конечных потребителей услуг несут значительные убытки, у них образовался существенный кассовый разрыв. Такие предприятия помимо осуществления своей социально важной производственной деятельности еще и являются работодателями, безусловно, сохраняющими рабочие места и уровень доходов своих сотрудников.

«Наша задача предусмотреть меры поддержки для таких организаций, особенно, работающих в сфере водоснабжения, канализации, общественного транспорта, питания», — отметил сенатор.

По итогам совещания Василий Голубев дал поручение рассмотреть все высказанные предложения при подготовке третьего пакета мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

MIL OSI