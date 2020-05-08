В Москве по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств жильцов за оплату теплоснабжения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Головинская межрайонная прокуратура г. Москвы провела проверку по принятому на личном приеме коллективному обращению граждан, проживающих в многоквартирном жилом доме по Ленинградскому шоссе, о незаконных действиях при начислении платежей за оказанные коммунальные услуги.

В ходе проверки установлено, что неустановленные лица, действуя от имени управляющей компании, в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года, будучи осведомленными о том, что договор теплоснабжения с ресурсоснабжающей организацией расторгнут, путем обмана и злоупотребления доверием получили от жильцов дома денежные средства за оплату теплоснабжения на общую сумму более 34 тыс. рублей.

Полученные денежные средства на счет ресурсоснабжающей организации они не направили, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями значительный материальный ущерб потерпевшим.

По материалам прокурорской проверки, направленным в следственный орган, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Расследование уголовного дела поставлено на контроль.

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