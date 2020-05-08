В. Смирнов принял участие во всероссийской акции «Библионочь-2020», приуроченной к празднованию 75-летия Победы

Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, историю Великой Отечественной войны помогут познать произведения, передающие эмоциональное состояние участников тех героических лет.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области принял участие во всероссийской акции «Библионочь-2020».

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Мероприятие, организованное в рамках акции Библиотеками Юга Москвы, прошло в онлайн-формате. Ключевая тема акции — «Опаленные страницы» – посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сенатор напомнил, что 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. «Это прекрасная возможность всем нам потрудиться для того, чтобы оживить историческую память в обществе, способствовать ее сохранению и активно работать по защите исторической правды», — сказал парламентарий.

Говоря о причинах снижения уровня знаний молодежи о событиях Великой Отечественной войны, Виктор Смирнов обратил внимание на проблемы реализации концепции преподавания отечественный истории, отсутствие выверенного научно-методического сопровождения учебного курса.

Сенатор порекомендовал молодым читателям познакомиться с рядом документальных и художественных фильмов о войне. «В первую очередь, я советовал бы молодым людям обращаться к тем произведениям киноискусства и книгам, которые правдиво передают эмоциональное состояние участников тех героических и трагических событий».

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