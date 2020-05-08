Е. Алтабаева и В. Куликов отдали дань памяти воинам, освобождавшим Севастополь от немецко-фашистских захватчиков

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы возложили цветы к обелиску Славы на Сапун-горе.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя и член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Валерий Куликов КуликовВалерий Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя возложили цветы к обелиску Славы на Сапун-горе.

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76 лет назад 7 мая 1944 года здесь развернулся рукопашный бой, которому нет равного в истории Великой Отечественной войны ни по количеству участников, ни по его продолжительности. Это был штурм ключевой высоты, с которого и началось освобождение города Севастополя.

Ежегодно накануне 9 мая жители города собираются на Сапун-горе, чтобы почтить память тех, кто сражался за Родину.

Также много лет подряд в преддверии 9 мая на Мемориальном братском кладбище советских воинов в районе Дергачи проходила торжественная церемония захоронения останков воинов, обнаруженных поисковыми группами во время раскопок.

Сенаторы также побывали на Мемориальном кладбище и почтили память павших воинов.

«В этом году, по известным причинам здесь нет памятного митинга. Но это не значит, что мы забыли своих героев. Для нас очень важно было приехать и отдать дать уважения бойцам, защищавшим и освобождавшим город. О наших героях мы помним всегда», — сказала Екатерина Алтабаева.

Для нас очень важно было приехать и отдать дать уважения бойцам, защищавшим и освобождавшим город. О наших героях мы помним всегда

На Мемориальном братском кладбище погребены участники обороны и освобождения города Севастополя (1941–44), Герои Советского Союза, юные партизаны, командиры бригад и дивизий, ветераны Великой Отечественной войны. На территории площадью более полутора гектаров – сотни могил в том числе и братские. Многие из них нуждаются в реконструкции.

Сенаторы отметили, что кладбище было заложено еще во время войны, а оборудовано в 50-х годах прошлого века, поэтому необходимо провести реставрационные работы. Этот вопрос сенаторы обсудят с руководством города.

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