Source: Russia – Council of the Federation

Более того, ежедневный остаток масок в продаже составляет около 350 тысяч.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области Сергей Калашников КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области сообщил, что жители региона полностью обеспечены защитными масками. «В аптечной сети ГУП «Брянскфармация» имеется порядка двух миллионов масок. Причем маски в наличии есть во всех аптеках сети».

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Сенатор рассказал, что спрос покупателей удовлетворен полностью. Он привел данные регионального оперативного штаба по борьбе с угрозой распространения коронавируса, согласно которым средств индивидуальной защиты населения сейчас более чем достаточно: ежедневный остаток масок в продаже составляет около 350 тысяч.

Сенатор напомнил, что с 7 мая в Брянской области введен масочный режим. Жители обязаны носить маски на улице, на всех объектах розничной торговли, в аптеках, в общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях.

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