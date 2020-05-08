К. Косачев: Заявление Председателя МПС подчеркивает значимость взаимной поддержки и коллективных мер при борьбе с внешними угрозами

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по международным делам прокомментировал заявление Председателя Межпарламентского союза, посвященное Дню Победы.

Председатель Комитета СФ по международным делам, председатель геополитической группы Межпарламентского союза (МПС) «Евразия» Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл прокомментировал заявление Председателя МПС Габриэлы Куэвас Баррон, посвященное Дню Победы.

Константин Косачев обратил внимание на слова Председателя МПС о том, что «несмотря на участившиеся попытки ряда стран пересмотреть итоги войны, мы должны научиться объективно признавать роль и вклад наших стран в Победу, вне зависимости от существующих сейчас различий в политических системах и идеологиях».

Победа над нацизмом – наше общее наследие, которое должно объединять нас и которым мы по праву должны гордиться

«В тексте заявления говорится, что Победа над нацизмом – наше общее наследие, которое должно объединять нас и которым мы по праву должны гордиться, а не пытаться использовать как возможность для фальсификации истории. Термин «общее наследие» Россия предлагает международному сообществу уже много лет и последовательно выступает против попыток фальсификации истории со стороны ряда государств и отдельных лиц», — подчеркнул Константин Косачев.

Сенатор напомнил, что в Совете Федерации разработали проект обращения к народам и парламентам стран мира о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма. По словам Константина Косачева, попытки некоторых стран пересмотреть итоги войны являются не чем иным, как отказом признать выводы Нюрнбергского трибунала.

«В заявлении также отмечено, что перед глобальными угрозами уязвимы все страны и люди, и невозможно в одиночку решить такие проблемы. Поэтому крайне важно идти не по пути национального эгоизма, а, наоборот, важно стремиться к объединению усилий и солидарности», — сказал сенатор.

«Российские парламентарии полностью разделяют мнение Габриэлы Куэвас Баррон о том, что человечество способно добиться многого, когда оно едино, а политики могут подняться над своими разногласиями», — заключил Константин Косачев.

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