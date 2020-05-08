На системной основе прокурорами уделяется особое внимание вопросам надлежащего обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны мерами социальной поддержки

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Защита права ветеранов Великой Отечественной войны на обеспечение мерами социальной поддержки в соответствии с требованиями Федерального закона «О ветеранах» является первостепенной задачей прокуроров.

Прокурорами пресекаются факты необоснованного отказа ветеранам в постановке их на жилищный учет и снятия с него.

Так, в Оренбургской области по административному исковому заявлению Бугурусланской межрайонной прокуратуры судом признаны незаконными действия администрации муниципального образования «город Бугуруслан», выразившиеся в снятии ветерана с жилищного учета по причине предоставления, по мнению администрации, недостоверных сведений о месте его фактического проживания при постановке на жилищный учет. Ветеран был восстановлен на учете и в апреле текущего года ему предоставлена социальная выплата на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета.

Прокуратурой Новоспасского района в Ульяновской области установлено, что администрацией муниципального образования «Новоспасский район» ветерану отказано в принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях как обеспеченному жильем более учетной нормы на человека. Администрацией не учтено, что жилое помещение, в котором проживает ветеран, в его собственности не находится, а собственник данного помещения родственником ветерана не является. В связи с этим прокуратурой района предъявлен в суд иск о признании названного отказа администрации незаконным и обязании поставить его на жилищный учет.

В Ленинградской области по материалам проверки Лодейнопольской городской прокуратуры Лодейнопольским межрайонным следственным отделом СУ СК России по области 07 мая текущего года возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц администрации Алеховщинского сельского поселения по части 1 статьи 293 (халатность) УК РФ в связи с длительным необеспечением 94-летнего ветерана жильем.

В Пермском крае, Ульяновской, Челябинской областях, г. Севастополе прокуратурами вскрыты факты неправомерного отказа региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления законодательства в присвоении гражданину статуса ветерана и предоставлении соответствующих выплат.

Например, прокуратурой г. Севастополя установлено, что местный житель, относящийся в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» к участникам Великой Отечественной войны, пользовался мерами социальной поддержки, установленными не для ветеранов ВОВ, а для инвалидов II группы. В связи с этим прокуратурой города директору департамента труда и социальной защиты города внесено представление, по результатам рассмотрения которого жителю выдано удостоверение ветерана – участника ВОВ. Впоследствии ему выплачена разовая денежная помощь ко Дню Победы в сумме 50 тыс. рублей, а также стала производится ежемесячная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 100 %.

Работа по защите прав ветеранов Великой Отечественной войны органами прокуратуры продолжается на системной основе.

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