Н. Журавлев: Необходимо освободить от любых расходов граждан, которые воспользуются кредитными каникулами

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор стал соавтором внесенного законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области в соавторстве с депутатами Государственной Думы внес законопроект «О внесении изменения в статью 212 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Данное положение распространяется только на заемщиков — физических лиц и только в случае, когда обязательства такого заемщика обеспечены ипотекой

В настоящее время в соответствии с Налоговым кодексом РФ не признается доходом налогоплательщика материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами в течение льготного периода, установленного в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)». При этом данное положение распространяется только на заемщиков — физических лиц и только в случае, когда обязательства такого заемщика обеспечены ипотекой, пояснил Николай Журавлев.

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Вместе с тем, в апреле текущего года принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа», которым предусматривается, в том числе, предоставление аналогичного льготного периода заемщикам – физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим кредитные договоры (договоры займа), как обеспеченные, так и не обеспеченные ипотекой.

«Очевидно, что предоставление льготного периода при урегулировании задолженности является исключительной мерой поддержки для попавших в сложное финансовое положение заемщиков, поэтому представляется целесообразным распространить действие этих положений на любые случаи предоставления льготного периода, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей и по кредитным договорам, не обеспеченным ипотекой», — сказал Николай Журавлев.

По его словам, принятие предлагаемого законопроекта приобретает особую актуальность в сложной экономической ситуации в стране в настоящее время для поддержки потерявших источник дохода физических лиц, в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями.

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