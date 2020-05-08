Н. Федоров принял участие во внеочередном заседании Совета Государственной Думы

Source: Russia – Council of the Federation

Был обсужден законопроект о новых неотложных мерах в связи с пандемией, сообщил первый заместитель Председателя Совета Федерации.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, полномочный представитель СФ в Государственной Думе Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики принял участие во внеочередном заседании Совета Государственной Думы.

Смотрите также

Его участники обсудили внесенный Правительством законопроект об изменениях в законодательстве для принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Предложенные меры направлены на поддержку ряда наиболее уязвимых в новых условиях сфер экономики, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, добросовестных арендаторов государственного и муниципального имущества.

Законопроект, который будет рассмотрен депутатами в первоочередном порядке на следующей неделе, срочно разослан всем заинтересованным субъектам для обсуждения. Планируется, что члены Совета Федерации рассмотрят данный проект федерального закона на заседании палаты 20 мая.

Совет Государственной Думы также утвердил порядок работы Госдумы на 12–14 мая, включая запланированное на 13 мая на «правительственном часе» выступление Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко «Об охране здоровья граждан в период коронавирусной эпидемии».

MIL OSI