Первый всероссийский онлайн-турнир по тхэквондо ИТФ «Кубок Победы» пройдёт 9 мая

Source: Russia Ministry of Sport

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и временной приостановкой проведения спортивных мероприятий 9 мая 2020 года Федерация тхэквондо (ИТФ) России проводит первый всероссийский онлайн-турнир по тхэквондо ИТФ по дисциплине «формальные комплексы» «Кубок Победы» в рамках международного челленджа под эгидой Международной федерации тхэквондо (ИТФ).

Мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Для участия в турнире заявились 280 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Псковской, Новосибирской, Тюменской, Ленинградской, Самарской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Пермского и Краснодарского краёв, Республик Коми и Адыгеи.

Спортсмены заранее сняли видеоролики с упражнениями, которые будут оценивать судьи 9 мая в прямом эфире. Ранее 3 мая прошла регистрация участников, 4 мая – жеребьёвка.

Данные соревнования в онлайн-формате дают спортсменам возможность с помощью цифровых технологий системы ISCORE проявить себя и продемонстрировать своё мастерство.

Пресс-служба Минспорта России

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