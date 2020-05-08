Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Свердловской области организовала проверку по сообщениям СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи 90-летней вдове ветерана Великой Отечественной войны.

Согласно публикациям вдова ветерана Великой Отечественной войны проходила лечение в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн. Накануне у пожилой женщины был подтвержден диагноз – коронавирусная инфекция. После чего, согласно разработанной маршрутизации пациентов, 90-летняя женщина была переведена в ЦГКБ № 6 г. Екатеринбурга, откуда в тот же день в связи с подозрением на пневмонию для проведения компьютерной томографии перенаправлена в ЦГКБ № 24 г. Екатеринбурга.

Сегодня, 8 мая 2020 года, в утренние часы возле подъезда жилого дома, в котором проживает вдова ветерана войны, ее обнаружила внучка.

В настоящее время пожилая женщина проходит лечение в Верхнепышминской больнице.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит достоверность вышеуказанных публикаций в СМИ.

Будет дана правовая оценка качеству оказания медицинской помощи вдове ветерана Великой Отечественной войны и принимаемых в медицинских учреждениях санитарно-эпидемиологических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции среди пациентов и персонала.

По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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