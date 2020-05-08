Прокуратура Чеченской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Чеченской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя данного региона и жительницы Республики Ингушетия. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По версии следствия, житель Ачхой-Мартановского района и житель г. Грозного, являющийся сотрудником фирмы, предоставляющей риэлтерские услуги, подделали правоустанавливающие документы на квартиры, выкупленные у граждан в порядке реализации постановления Правительства Российской Федерации «О порядке выплаты компенсации за утраченное жилье и/или имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно».

По поддельным документам это жилье было реализовано министерству труда, занятости и социального развития Чеченской Республики в рамках государственных контрактов для приобретения жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В результате были похищены бюджетные средства на общую сумму более 4 млн рублей.

После этого житель Ачхой-Мартановского района пообещал жительнице Республики Ингушетия оформить на нее одну из указанных квартир. Для этого он поручил ей подготовить фиктивный договор купли-продажи. Женщина исполнила взятые на себя обязательства, но мужчина ее обманул.

Уголовное дело направлено в Заводской районный суд г. Грозного для рассмотрения по существу.

Уголовное преследование в отношении сотрудника риэлтерской фирмы прекращено в связи с его смертью.

Кроме того, министерство труда, занятости и социального развития региона обратилось в суд с иском о взыскании денежных средств в счет возмещения имущественного ущерба.

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