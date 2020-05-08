С. Лукин передал ветеранам Великой Отечественной войны памятные подарки

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поддержал всероссийскую акцию «Звонок ветерану».

В преддверии 75-летия Великой Победы член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин, ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области поддержав всероссийскую акцию «Звонок ветерану», с помощью Интернета пообщался с ветераном ВОВ – жительницей села Архангельское Аннинского района Верой Микляевой. Женщина была связисткой в составе Первого Украинского фронта, до 1943 года – Воронежского. Она с боями дошла от Воронежа до Берлина.

Смотрите также

По словам сенатора, «дистанционный» формат общения и празднования ветераны воспринимают с пониманием, к счастью, современные способы связи приходят на помощь.

В Аннинском и Таловском районах Воронежской области всем ветеранам Великой Отечественной войны вручили памятные подарки от Сергея Лукина. В настоящее время на территории этих двух муниципальных районов проживают пятьдесят два участника тех великих исторических событий, и подарочные наборы привезли на дом каждому из них. Сенатор особо отметил, что вручение подарков проходило с соблюдением всех предосторожностей, которые необходимы в силу сложившейся эпидемиологической обстановки.

«Юбилей Великой Победы мы встречаем с особыми чувствами. 9 мая навсегда останется в народной памяти как день нашей национальной гордости и благодарности тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Сменяются поколения, но Великая Победа – символ национального единства, воинской славы и доблести – навечно вписана в героическую летопись России. В нашей памяти навсегда останутся мужество и стойкость героев Великой Отечественной войны, сокрушивших фашизм, отстоявших свободу и независимость нашей Родины», — подчеркнул Сергей Лукин.

MIL OSI