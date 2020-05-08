Т. Кусайко: Нужно уделять внимание и оказывать помощь детям войны

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Сенатор оказала адресную помощь Мончегорской общественной организации «Дети Великой Отечественной войны».

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области оказала адресную помощь городской общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» г. Мончегорска.

Сенатор пояснила, что представители старшего поколения, детские годы которых пришлись на военное время, испытывали такие же тяготы и лишения, как и взрослые.

Татьяна Кусайко оказала адресную помощь городской общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» г. Мончегорска

«Дети страдают всегда больше. На их долю выпали все ужасы войны. Вместо игр — страх, боль, голод, сиротство. При этом многие из них в годы Великой Отечественной войны воевали с врагом наравне со взрослыми, помогали и приближали День Победы как могли», — сказала парламентарий.

В Мурманской области признан особый статус детей Великой Отечественной войны

Татьяна Кусайко напомнила, что в Мурманской области признан особый статус детей Великой Отечественной войны.

По ее словам, с 1 января 2020 года северяне, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, ежемесячно получают полторы тысячи рублей на оплату жилья и коммунальных услуг.

«2020 год — юбилейный со Дня Великой Победы. Принятие закона «О детях Великой Отечественной войны в Мурманской области» стало для этих людей долгожданным подарком. Ведь, к сожалению, на сегодняшний день на федеральном уровне нет чёткой законодательной базы о присвоении такого статуса», — сообщила сенатор.

Она добавила, что к 9 маю дети войны также получили от региона единовременную выплату. «Люди, родившиеся в предвоенные и военные годы, сегодня уже имеют почтенный возраст. Многие из них одиноки, и любая дополнительная помощь или внимание, особенно в преддверии праздника, будут им в радость», — добавила сенатор.

«Такое внимание стало не только хорошим подарком к 75-летию Победы, но и высоким доверием к нашей организации», — прокомментировала оказание помощи со стороны парламентария заместитель председателя общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» г. Мончегорска Лариса Батракова.

Татьяна Кусайко оказала адресную помощь городской общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» г. Мончегорска

Татьяна Кусайко отметила, что дети войны — живые свидетели того времени, кто может донести до юного и молодого поколения всю правду горьких и тяжелых военных лет.

«Мы должны не только оказывать им внимание и помощь, но и беречь их здоровье. В этой связи, выражаю признательность волонтерам, без работы которых в этих непростых условиях, сложившихся в связи с угрозой распространения коронавируса, было бы тяжело справиться с этой задачей», — подытожила Татьяна Кусайко.

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