Source: President of Russia – Kremlin

Общероссийская акция «Бессмертный полк» проводится в День победы в России и за рубежом. Во время шествия люди несут фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Впервые акция состоялась в Томске в 2012 году.

В День 75-летия Победы акция «Бессмертный полк» проводится в дистанционном формате, в режиме онлайн.

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В.Путин: Дорогие друзья!

Хочу обратиться сейчас к тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии «Бессмертного полка» с фотографиями и портретами своих близких, своих родственников – участников Великой Отечественной войны.

Идем ли мы с вами в одном строю или остаёмся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем.

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