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#НПО Энергомаш#ВЦРД#9 мая#День Победы09.05.2020 10:00

Волонтеры ВЦРД поздравили ветеранов с Днем Победы

Перед празднованием 75-летия Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне волонтеры из Союза молодежи Воронежского центра ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») поздравили с Великим праздником всех ветеранов Великой Отечественной войны, работавших в разные годы в Конструкторском бюро химавтоматики или на Воронежском механическом заводе.

Накануне на предприятии при организационной и финансовой поддержке администрации были сформированы праздничные продуктовые наборы и денежные подарки, которые волонтеры в течение нескольких дней развозили по адресам ветеранов. При посещении героев Великой Отечественной войны участники акции соблюдали все требуемые меры личной предосторожности в условиях коронавирусной эпидемии, в частности, использовали маски и перчатки.

Одним из тех, кого навестили и поздравили с наступающим праздником волонтеры от родного предприятия, стал ветеран войны Василий Пелих, который встретил молодежь вместе со своим пятилетним правнуком Павлом. В 1945-м он попал в состав действующей армии. Награжден медалью «За Победу над Германией». Послевоенный трудовой путь Василия Дмитриевича прошел на Механическом заводе в отделе главного технолога.

Исполнительный директор КБХА Сергей Ковалев: «Совет ветеранов объединенного предприятия на базе КБХА и ВМЗ осуществляет системную работу с более чем семи тысячами работников, ушедших на пенсию. Но накануне великого праздника, конечно, главное внимание мы уделяем ветеранам Великой Отечественной войны, нашим бывшим работникам. К сожалению, годы идут. В живых их осталось всего 18 человек, поэтому мы считаем святым долгом выразить слова признательности и благодарности за фронтовые подвиги каждому из них. Предприятие и дальше будет продолжать эту работу, для того чтобы наши дорогие ветераны чувствовали помощь и поддержку в любой жизненной ситуации».

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