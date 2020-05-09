В Тамбовской области после прокурорской проверки органами местного самоуправления проведены работы по приведению воинских мемориалов и памятников в надлежащее состояние

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Мучкапского района Тамбовской области провела проверку соблюдения органами местного самоуправления законодательства об увековечивании памяти погибших в Великой Отечественной войне.

Установлено, что на территориях 7 сельских поселений возле памятников и мемориалов не была убрана прошлогодняя трава и листва, на некоторых памятниках имелись сколы.

Несмотря на это, органы местного самоуправления не принимали меры по надлежащему содержанию и благоустройству памятников и прилегающей к ним территории.

В связи с этим прокуратура внесла в администрации сельских советов представления.

После прокурорской проверки администрациями сельсоветов прилегающие территории памятников расчищены от мусора, проведена покраска постаментов. Прилегающая территория памятника «Погибшим в годы Великой Отечественной войны», расположенного в с. Кулябовка, выложена тротуарной плиткой, произведен ремонт ведущей к нему пешеходной дорожки.

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