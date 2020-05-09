Исполнительный совет МВФ одобрил предоставление Кыргызской Республике экстренной помощи в рамках Инструмента ускоренного финансирования и Механизма ускоренного кредитования в размере 121,1 млн долларов США на преодоление последствий пандемии COVID-19

Source: IMF – News in Russian

8 мая 2020 г.

Исполнительный совет МВФ одобрил предоставление Кыргызской Республике экстренной помощи в размере 121,1 млн долларов США. Это второй экстренный кредит МВФ, предоставляемый Кыргызской Республике в рамках РФИ/РКФ за период с начала пандемии.

Эта экстренная поддержка МВФ призвана удовлетворить неотложную потребность в финансировании платежного баланса, укрепить уверенность и способствовать мобилизации поддержки со стороны доноров.

Для обеспечения эффективного расходования предоставленных средств на преодоление кризиса официальные органы обязались укрепить правила государственных закупок.

Вашингтон, Исполнительный совет Международного Валютного Фонда (МВФ) одобрил предоставление средств Кыргызской Республике в рамках Инструмента ускоренного финансирования (РФИ) в размере, эквивалентном 59,2 млн СДР (80,7 млн долларов США, что составляет 33 процента квоты), и предоставление средств в рамках Механизма ускоренного кредитования (РКФ) в размере, эквивалентном 29,6 млн СДР (40,4 млн долларов США, что составляет 17 процентов квоты), для финансирования неотложных потребностей платежного баланса, возникших в результате пандемии COVID-19.

Это второе предоставление экстренной помощи МВФ Кыргызской Республике в рамках РФИ/РКФ за период с начала пандемии. Так, 26 марта 2020 года Исполнительный совет МВФ одобрил выделение 120,9 млн долларов США (см. пресс‑релиз МВФ № 20/115), после чего 6 апреля 2020 года было принято решение об удвоении годового размера экстренного финансирования, доступного в рамках «окна экзогенных шоков», предусмотренного РКФ, до 100 процентов квоты (см. Документ по вопросам политики МВФ № 20/018 ). Благодаря такому дополнительному выделению средств общая сумма предоставленных Кыргызской Республике кредитных ресурсов на борьбу с пандемией COVID-19 составляет 242,0 млн долларов США.

Вспышка пандемии привела к ослаблению макроэкономического прогноза и к возникновению дефицита платежного баланса, размер которого оценивается в 500 млн долларов США. Этот прогноз характеризуется беспрецедентной степенью неопределённости. Предоставляемая МВФ экстренная поддержка будет направлена на финансирование мер по устранению ущерба, нанесенного здравоохранению и экономике, укреплению уверенности и мобилизации поддержки со стороны доноров. Для обеспечения эффективного расходования предоставленных средств на преодоление кризиса официальные органы обязались укрепить правила государственных закупок.

По итогам обсуждения в ходе заседания Исполнительного совета заместитель директора-распорядителя г-н Тао Чжан сделал следующее заявление:

«Пандемия COVID-19 нанесла тяжелый удар по кыргызской экономике, обострив и без того неотложные потребности платежного баланса. Все отрасли столкнулись с серьезными трудностями, при этом принимаются меры по прекращению распространения вируса. Принимая во внимание беспрецедентно высокую степень неопределенности, ожидается, что предоставляемая МВФ экстренная поддержка в рамках Инструмента ускоренного финансирования и Механизма ускоренного кредитования будет способствовать финансированию мер по устранению ущерба, нанесенного здравоохранению и экономике, укреплению уверенности и мобилизации поддержки со стороны доноров. Для ликвидации сохраняющегося дефицита платежного баланса и облегчения бремени, связанного с проведением необходимых корректировок, необходимо неотложно привлечь дополнительную помощь со стороны доноров. В этой связи мы приветствуем намерение официальных органов обратиться с запросом в рамках Инициативы по приостановке выплат в счет обслуживания долга, поддержанной Группой двадцати и Парижским клубом, и потратить высвободившиеся средства на меры по преодолению последствий COVID-19 в секторе здравоохранения или в экономике.

Мы приветствуем уже утвержденный официальными властями план чрезвычайных мер в сфере здравоохранения и первоначальный план экономических мер с целью устранения ущерба, нанесенного здравоохранению и экономике, а также готовящийся второй, более крупный пакет мер.

Для обеспечения эффективного расходования предоставленных средств на преодоление кризиса официальные органы страны укрепят правила государственных закупок путем опубликования документов, подтверждающих фактическую поставку, наряду с названием компаний, которым был присужден контракт, и их бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) в отношении всех контрактов на государственные закупки».

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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