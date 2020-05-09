Поздравление выпускникам высших военно-учебных заведений России

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Товарищи офицеры! Дорогие друзья!

Поздравляю всех выпускников военных вузов и академий Министерства обороны с Днём Победы. И конечно, с успешным завершением учёбы.

Это всегда рубежное, памятное событие в жизни каждого офицера. А для вас оно по-особому торжественное и знаковое. Это огромная честь и ответственность – начинать отсчёт своей будущей службы в священный для нас день – 9 мая, когда наша Родина и весь мир отмечают 75-летие Великой Победы, отдают дань благодарности и уважения бессмертному подвигу советского народа, мужеству и доблести солдат и командиров Красной армии, которые отстояли Отечество, сокрушили нацизм, спасли человечество от рабства и истребления.

Наш офицерский корпус всегда гордился исторической преемственностью многих поколений защитников Отечества. Легендарные традиции российского воинства были и остаются источником духовной твёрдости и силы нашей армии.

Вы, офицеры России, – наследники Великой Победы и, уверен, всегда будете держать равнение на поколение победителей, как и они, честно и преданно служить Родине.

Вам предстоит большая и ответственная работа. Уроки Великой Отечественной войны, вся история страны учат нас, что наша армия должна быть всегда сильной, способной ответить на любые вызовы и угрозы, надёжно обеспечить суверенитет и национальные интересы России, безопасность и мирную жизнь наших граждан.

Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать Вооружённые Силы. При любых обстоятельствах реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами.

Особо отмечу, что в ближайшие годы предстоит повысить интенсивность боевой учёбы, в том числе отработать новые формы взаимодействия войск при внезапных проверках с использованием самых передовых технологий, которые определят будущий облик армии и флота России.

Уверен, что вы будете профессионально и достойно участвовать в решении всех этих масштабных задач, эффективно применять полученные в вузах и академиях знания и навыки в ходе оперативной и боевой подготовки, в освоении современного вооружения и техники. И конечно, самое серьёзное внимание уделите обучению своих подчинённых, воспитанию их в духе патриотизма, ответственности, уставной дисциплины.

Государство, наш народ рассчитывают на вас. И мы будем делать всё необходимое, чтобы обеспечить вам достойные условия службы и жизни.

Дорогие друзья!

В этот знаменательный день хочу передать слова благодарности вашим наставникам, всем, кто в аудиториях и на полигонах учил вас «науке побеждать», быть верными неписаным законам воинской чести и товарищества.

Уверен, что вы также навсегда сохраните к своим преподавателям чувство глубокого уважения и признательности.

Ещё раз поздравляю вас с завершением учёбы. Желаю успехов в почётном и благородном деле ратного служения Отечеству. Здоровья и счастья вашим близким.

С Днём Победы!

MIL OSI