Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#9 мая#День Победы09.05.2020 12:30

Полный кавалер ордена Славы

Почти 35 лет, с 1959 года по 1993 год, ведущим конструктором в Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») работал Александр Когутенко, полный кавалер ордена Славы, оставивший свою победную надпись на стенах поверженного рейхстага.

Он прошел путь от Сталинграда до Берлина. В город на Волге группа молодых солдат, в числе которых был и Когутенко, прибыла уже после окончания боев. Они извлекали из-под завалов разрушенных зданий живых людей, хоронили убитых, подбирали неразорвавшиеся мины и снаряды. После Сталинграда Александр Гаврилович попал в роту автоматчиков 8-й Гвардейской армии, участвовавшей в освобождении Украины. При переправе через реку Северский Донец он впервые вступил в бой.

Александр Гаврилович участвовал в освобождении Запорожья, Николаева, Одессы. Летом 1944 года их армию отправили в Белоруссию для участия в операции «Багратион». Там сержант Когутенко был награждён орденом Славы III степени. Он в числе первых форсировал реку Вислу. В бою в районе северо-восточнее г. Радом из автомата уничтожил солдат противника и содействовал продвижению стрелкового подразделения.

Орден Славы II степени Александр Гаврилович получил после событий, которые произошли в районе села Добешин. Во время контратаки противника отделение под командованием Когутенко уничтожило фашистский танковый десант. Во время Берлинской операции при захвате группой бойцов углового дома ручными гранатами и огнём из автомата он убил пять фашистских солдат и одного офицера, за что был удостоен ордена Славы I степени.

Как вспоминал ветеран, когда Берлинский гарнизон капитулировал, за порцией солдатской каши во время праздничного обеда подбегали голодные немецкие дети. Им не отказывали. Вместе с кашей каждому выдавали по кусочку шоколада, который был найден в одном из захваченных зданий — кондитерской фабрике. В ответ дети, не знавшие русского слова «спасибо», говорили «Гитлер капут». Это было проявлением подлинного благородства наших солдат, которые на протяжении всей войны видели, как фашисты безжалостно убивали, издевались и морили голодом советских детей.

Герой Великой Отечественной войны Александр Гаврилович Когутенко ушел из жизни 12 марта 2020 года.

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