Source: Russia Federal Space

#ЦПК#9 мая#День Победы09.05.2020 11:00

Сергей Прокопьев: «Я преклоняюсь перед всеми ветеранами и поколением, пережившим самое крупное вооруженное столкновение в истории человечества»

Страшные события 1941-1945 годов затронули почти каждую советскую семью. 9 мая на лицах ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше, дерзновенный взгляд, слезы счастья. На лицах детей — улыбки, потому что праздник. Воспоминания о бабушках и дедушках, их рассказы о войне, как о страшном времени, у внуков свяжутся между собой воедино спустя несколько лет. Они осознают что такое День Победы.

«В моей семье всегда с гордостью и скорбью относились к ветеранам и тем, на кого легли тяготы военных лет», — начинает рассказ космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев. Великая Отечественная война не обошла стороной его родных. Дедушка Сергея Прокопьева, Прошин Евгений Демьянович, встретил войну в возрасте 29 лет.«За его плечами были авиакурсы на самолете По-2 в Осоавиахиме (советская общественно-политическая оборонная организация. — Прим. ред.) и звание сержанта запаса, — уточнил космонавт. — Но летчиком повоевать ему не удалось, так как требовались партизанские отряды для прорыва кольца блокады вокруг Ленинграда».

Зимой 1943 года дедушка Сергея Прокопьева был назначен начальником штаба диверсионного отряда в тыл фашистских войск.

«Ночью их отряд с парашютами был сброшен с высоты 100 метров в тыл врага в лесной массив. Запасных парашютов не было. — делится воспоминаниями дедушки Сергей Прокопьев. — Некоторые до этого даже ни разу не прыгали с парашютом! Среди них были две восемнадцатилетние радистки».

Из рассказа Сергея Прокопьева можно сделать вывод, что благодаря успешно проведенной операции отрядом, участь людей, которые жили в Ленинграде в это время, была облегчена.

«До конца блокады их отряд воевал в этом районе. После чего дедушка был демобилизован и направлен на другой фронт работ с целью восстановления железных дорог уже в тылу наших войск», — закончил историю своего дедушки Сергей Валерьевич.

Космонавт с гордостью отметил, что дедушка был очень спортивным: «Уже, будучи в возрасте 63 лет, с места крутил заднее сальто». Сергей Прокопьев убежден, что советский народ обладал целеустремленностью и стойкостью, хладнокровием и сплоченностью, силой воли и общей готовностью защищать мир. По словам космонавта, эти качества позволили одержать Великую Победу в войне и не допустить новых трагедий такого масштаба.

Сергей Прокопьев уверен, что на формирование его жизненных ориентиров существенное влияние оказали беседы с дедушкой о войне. Неслучайно свой профессиональный путь он связал с военной авиацией. До космической профессии Сергей Прокопьев — боевой пилот.

«Всегда ориентировался на пример моего деда и его товарищей. И хотя дед уже двадцать лет как не с нами, его боевой путь для меня и сегодня образец. В трудных ситуациях вспоминаю мужество и боевой дух дедушки, и это позволяет мне не отступать. — отметил космонавт. — В 2008 году во время операции по принуждению Грузии к миру наш полк принимал участие в боевых действиях. У меня было три боевых вылета. К сожалению, мы тогда понесли определенные потери».

Сергей Валерьевич участвовал в воздушной части юбилейного парада в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2010 года.

«Эта была очень ответственная миссия. Я шел правым ведомым нашей тройки на Ту-160. Нельзя было неправильно встать в строю, поэтому все мое внимание было не на Красную площадь, а на моего ведущего. Я старался как можно лучше показать наш строй — таким образом, как показывали на подготовке», — пояснил Сергей Прокопьев.

Сергей Валерьевич передал поздравления с наступающим 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне всем здравствующим ветеранам и труженикам тыла, всем тем, кто помнит и ценит великий подвиг нашего народа!

«Я преклоняюсь перед всеми ветеранами и поколением, пережившим самое крупное вооруженное столкновение в истории человечества! Вечная память героям!», — сказал космонавт.

MIL OSI