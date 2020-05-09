Смотр Президентского полка

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Здравствуйте, товарищи!

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас, всех военнослужащих России, наших дорогих ветеранов с праздником, с днём Великой Победы.

75 лет назад, в мае 1945 года Красная Армия положила конец трагедии XX века, с триумфом завершила самую жестокую в истории битву.

Она была справедливой, героической и жертвенной для всего советского народа – именно он сокрушил нацизм, разгромил эту чудовищную силу, которая принесла миллионам людей смерть, горе и страдания.

Уверен, благодарный мир через десятилетия и века будет помнить об этом подвиге, а для народа России стойкость, воля и сплочённость поколения победителей навсегда останутся высшим примером священного отношения к родной земле, к родной стране.

Сегодня в честь всех героев Великой Отечественной в небе России состоялся воздушный парад, а здесь, в сердце нашей Родины, на Соборной площади Московского Кремля пройдёт торжественный воинский марш.

В парадном строю – наследники Великой Победы. И уверен, каждый из вас, все солдаты и офицеры Вооружённых Сил России равняются на наших ветеранов, на мужество фронтовиков, их преданность долгу и Присяге, своим близким и своему Отечеству, ради которых они сражались, не жалея себя, бились до последнего на легендарных рубежах и безымянных высотах.

Армия и Флот России верны этим ратным традициям. Сегодняшние защитники Родины доказали это в боях с международным терроризмом, решая сложнейшие задачи по обеспечению безопасности нашей страны.

Мы помним уроки войны. И хочу вновь подчеркнуть: все планы по развитию Армии и Флота России будут выполнены. В этом не должно быть никаких сомнений.

Наши Вооружённые Силы получают и будут получать самую современную технику. И мы знаем главное: это оружие – в надёжных руках. Оно доверено людям, которых вдохновляет, ведёт вперёд любовь к Отечеству и к своему народу, верность нашей исторической памяти, великому наследию солдат Победы.

Слава нашему народу – народу-победителю!

Слава доблестным Вооружённым Силам России!

С праздником вас! С Днём Победы! Ура!

MIL OSI