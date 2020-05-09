Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#9 мая#День Победы09.05.2020 08:30

Сотрудники Роскосмоса поздравили ветеранов с праздником

Сотрудники Госкорпорации «Роскосмос» приняли участие в мероприятиях по адресному поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и доставили для них подарки в преддверии празднования Дня Победы. Акция проходила на трех территориях присутствия Госкорпорации «Роскосмос» в Московской области и охватила более 250 ветеранов, проживающих в Королёве, Химках и Звёздном городке.

В качестве волонтеров вместе с волонтерскими объединениями приняли участие более 50 сотрудников центрального аппарата и организаций Госкорпорации «Роскосмос», а также специалисты предприятий российской ракетно-космической отрасли. В городе Химки участие активное участие принял первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по экономике и финансам Максим Овчинников.

«Благодаря подвигу ветеранов Великой Отечественной войны мы сегодня имеем возможность смотреть в мирное небо, свободно дышать воздухом, находиться на нашей земле. Низкий поклон нашим ветеранам. Мы должны сделать всё, чтобы соответствовать тому высокому уровню, который от нас ждут те, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Их подвиг очень сложно переоценить, и мы просто обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы их подвиг жил в сердцах и умах людей», — отметил Максим Овчинников.

Проведение мероприятий было обеспечено во взаимодействии с федеральным штабом Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе совместно с общественными объединениями, участвующими в акции, и при поддержке администраций городов Королёв, Химки и Звёздного городка.

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