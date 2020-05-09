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#РКК Энергия#9 мая#День Победы09.05.2020 11:45

Цветы и подарки ветеранам вручили сотрудники филиала «Байконур»

Сотрудники филиала «Байконур» Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») поздравили с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне тружеников тыла г. Байконур. В условиях эпидемии коронавируса подарки доставили на дом, соблюдая меры предосторожности.

Именное поздравление Президента России Владимира Путина, приветственный адрес от главы администрации г. Байконур Константина Бусыгина, поздравительное письмо от руководителя филиала «Байконур» Леонида Баранова, продуктовые наборы и цветы были вручены Камал Бисеналиевой, Мариям Каласовой, Тажен Жангаскаевой, Абдикадыру Тажибаеву, Зибагуль Абильдаевой, Бахитжану Шунгулбаеву, Куттыкию Абибуллаеву.

Сотрудники филиала сказали много добрых слов тем, кто сохранил для нас мир, свободу, право на жизнь, чьими усилиями были подняты из руин города и села, восстановлена разрушенная войной страна. А представители поколения победителей искренне поблагодарили за внимание и выразили надежду, что никому и никогда не придется пережить то, что пережили они в годы войны. И пожелали нам всем мирного неба.

В акции приняли участие представители администрации, общественного совета самоуправления г. Байконур, предприятий Госкорпорации «Роскосмос», общественных организаций города. Большую работу по организации праздника для ветеранов провели руководитель филиала «Байконур» Леонид Баранов, представители подразделений, а также профкома филиала.

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