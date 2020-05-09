Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#КЦ Восточный#9 мая#День Победы09.05.2020 10:30

ЦЭНКИ поздравляет ветеранов

В преддверии Дня Победы Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») поздравил своих ветеранов — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Ветеранов лично навестили сотрудники предприятия, с соблюдением всех необходимых мер защиты против коронавируса. Каждый ветеран получил стилизованный подарочный набор — продуктовую корзину, радиоприемник, памятный фронтовой треугольник и праздничный выпуск корпоративной газеты «Космодромы России», в котором ветеранам предприятия посвящены несколько разворотов. Кроме того, по распоряжению генерального директора ЦЭНКИ Андрея Охлопкова, ко Дню Победы ветеранам была выплачена материальная помощь.

Мария Летунова, труженик тыла Великой Отечественной войны, ветеран ЦЭНКИ: «Очень приятно, что наше предприятие нас не забывает, что помогает и проявляет такую заботу и участие. Даже во время пандемии, в такой непростой период. Спасибо, что приходите, что помните».

Ранее музыкальное поздравление ветеранам сделали сотрудники Космических центров «Южный» и «Восточный» (филиалы ЦЭНКИ на космодромах Байконур и Восточный соответственно, входят в Госкорпорацию «Роскосмос»), совместно исполнив всеми любимые песни военных лет. В музыкальной перекличке космодромов прозвучали знакомые каждому, по истине легендарные композиции — «Три танкиста», «Катюша», «Темная ночь» и многие другие.

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