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#НПО Энергомаш#9 мая#День Победы09.05.2020 09:15

Энергомаш поздравил ветеранов

Накануне Дня Победы заместитель генерального директора — главный конструктор НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Петр Левочкин, заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике Валерий Сметанин поздравили с великим праздником ветеранов Великой Отечественной войны, работавших в послевоенные годы на предприятии.

Визит к ветеранам был приурочен к Всероссийской акции #МыВместе, в которой также приняли участие первый заместитель генерального директора корпорации «Роскосмос» Максим Овчинников, депутат Государственной Думы, член Генерального совета партии «Единая Россия» Денис Кравченко и волонтеры.

Ветеранам вручили, соблюдая необходимые меры предосторожности, связанные с эпидемиологической ситуацией, поздравления и подарки от губернатора Московской области, Госкорпорации «Роскосмос», НПО Энергомаш, выразили искреннее уважение и благодарность и пожелали крепкого здоровья. Как отметил Петр Левочкин, в канун Дня Победы руководство Энергомаша традиционно приглашало актив ветеранской организации на предприятие, где проходил торжественный митинг и чествовали воинов-победителей и тех, кто отдал многие годы работе на Энергомаше.

«В этом году, в связи с ограничением массовым мероприятий, пришлось отступить от многолетней традиции, но мы все-таки нашли возможность навестить отдельных ветеранов и сказать им тёплые слова, вручить небольшие подарки и поблагодарить за их подвиг, за Победу и мирное небо. Этот праздник дорог сердцу каждого российского человека, и мы его чтим, храним и будем передавать эту память детям», — сказал Петр Левочкин.

После поздравления ветеранов гости возложили цветы к мемориалу энергомашевцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной.

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