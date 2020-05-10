В Орловской области прокуратура помогла сиротам получить благоустроенное жилье

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Залегощенского района провела проверку по обращениям четырех местных жителей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о нарушении их жилищных прав.

Установлено, что заявители были включены в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако вопреки требованиям закона, квартиры им предоставлены не были.

Прокуратура обратилась в суд с исками о возложении на администрацию Залегощенского района обязанности обеспечить сирот благоустроенными жилыми помещениями.

Суд удовлетворил требования прокурора.

В настоящее время жилищные права сирот восстановлены, им предоставлены благоустроенные квартиры.

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