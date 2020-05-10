В Томске благодаря прокуратуре четверо граждан, оставшихся без родителей в несовершеннолетнем возрасте, получили ключи от благоустроенных квартир

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Октябрьского района г. Томска по поступившим обращениям провела проверки соблюдения жилищных прав граждан, оставшихся без родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте.

Установлено, что администрацией г. Томска вопреки закону не предоставлены жилые помещения ряду граждан указанной категории, признанных нуждающимися в обеспечении жильем на социальной основе.

В связи с этим молодые люди по достижении совершеннолетия были вынуждены продолжать проживать в приемных семьях либо снимать жилые помещения на коммерческой основе.

По результатам проверки прокурор района обратился в суд с исками об обязании администрации г. Томска предоставить заявителям вне очереди жилые помещения специализированного жилищного фонда региона по договорам социального найма.

Решениями суда требования прокурора полностью удовлетворены.

Благодаря прокуратуре в апреле текущего года четырем гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлены благоустроенные квартиры в областном центре.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI