По искам прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры запрещен доступ к интернет-ресурсам, на которых продавались поддельные документы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила 15 сайтов, на которых размещена информация о продаже дипломов о высшем профессиональном образовании и школьных аттестатов без прохождения обучения и сдачи экзаменов, а также медицинских документов, необходимых для зачисления в учебное заведение либо получения академического отпуска.

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

За изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность (ст.ст. 324, 327 УК РФ).

В связи с этим заместитель прокурора автономного округа направил в Ханты-Мансийский районный суд административное исковое заявление о блокировке интернет-страниц с указанной информацией.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

В настоящее время доступ к интернет-ресурсам заблокирован.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI