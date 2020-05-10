Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Спектр-Р10.05.2020 14:30

Разрушение сбрасываемого блока баков РБ «Фрегат-СБ»

На основе анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока «Фрегат-СБ», использованного 18 июля 2011 года при запуске российской астрофизической обсерватории «Спектр-Р».

По имеющимся данным, разрушение произошло 8 мая 2020 года в интервале времени 08:00 — 09:00 мск в акватории Индийского океана (90,2 в.д. 45,0 ю.ш.). В момент разрушения СББ находился на орбите с параметрами:

Высота апогея: 3 606 км;

высота перигея: 422 км;

наклонение орбиты: 51,45º.

В настоящее время ведется детальный сбор измерительной информации, уточнение количества и параметров орбит обнаруженных фрагментов, а также анализ их достоверности.

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