Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Главное#Спектр-Р10.05.2020 14:30
Разрушение сбрасываемого блока баков РБ «Фрегат-СБ»
На основе анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока «Фрегат-СБ», использованного 18 июля 2011 года при запуске российской астрофизической обсерватории «Спектр-Р».
По имеющимся данным, разрушение произошло 8 мая 2020 года в интервале времени 08:00 — 09:00 мск в акватории Индийского океана (90,2 в.д. 45,0 ю.ш.). В момент разрушения СББ находился на орбите с параметрами:
Высота апогея: 3 606 км;
высота перигея: 422 км;
наклонение орбиты: 51,45º.
В настоящее время ведется детальный сбор измерительной информации, уточнение количества и параметров орбит обнаруженных фрагментов, а также анализ их достоверности.