Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#9 мая#День Победы10.05.2020 10:37

Специалисты РКК «Энергия» поддержали акцию #МыВместе

Представители совета молодых работников и профсоюзного комитета Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приняли участие во Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, направленной на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса COVID-19.

В рамках проекта #МыВместе Правительство Московской области совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» подготовили подарки ветеранам Великой Отечественной войны. Волонтеры от РКК «Энергия» поздравили с 75-летием Великой Победы жителей города Королёва, вручив подарки с продуктовыми наборами и чайные сервизы. Волонтеры РКК «Энергия» были прикреплены к экипажу Госкорпорации «Роскосмос», развозившему подарки по адресам согласно логистическому маршруту. Всего в Королеве работали 14 таких экипажей, доставивших подарки более чем по 100 адресам.

Молодые специалисты были подробно проинструктированы, как безопасно передавать подарки. Ветеранов сначала поздравляли по телефону и предупреждали о приходе волонтеров, а по приезде к пожилым людям звонили в домофон или дверь, оставляли подарок у порога и покидали помещение. По словам волонтеров, акция #МыВместе получила очень теплый отклик в сердцах ветеранов, многие были до слез тронуты полученными поздравлениями и подарками.

MIL OSI